LVBP: Cardenales se mete al Round Robin con victoria abultada sobre Tiburones

Los crepusculares se unen a Bravos de Margarita como los primeros clasificados a la postemporada

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 04:40 pm
Foto: @cardenalesdice
Ya es un hecho que Cardenales de Lara seguirá jugando pelota en enero. Y es que durante la jornada de este domingo, en el Estadio Universitario, los dirigidos por el manager César Izturis derrotaron con marcador de 13 a 4 a Tiburones de La Guaira para inscribir su nombre en el Round Robin.

Luego de que los escualos tomaran ventaja en el primer inning con un oportuno batazo de Alcides Escobar, los crepusculares concretaron un rally de seis anotaciones en el segundo para armar su fiesta en la capital. Allí, tanto Alí Sánchez como Yohendrick Piñango conectaron cuadrangulares de tres carreras cada uno.

Si bien en la parte baja de ese capítulo los Tiburones respondieron con un triple productor de dos de Juniel Querecuto, todo el peso ofensivo por el resto del compromiso recayó sobre los Cardenales. En el cuarto, Jesús Bastidas empujó una más con sencillo; mientras que en el quinto, Yonny Hernández y Rafael Ortega no desperdiciaron sus respectivas oportunidades.

Ya en el sexto, Pedro Castellanos consiguió otra anotación para los del litoral, aunque de poco sirvió tras el vendaval ofensivo de los pájaros rojos. Y es que en el octavo terminaron de certificar el triunfo gracias a las impulsadas de Danry Vásquez, Yonny Hernández y Rafael Ortega.

Es así como Cardenales de Lara (29-25) asegura su puesto en el Round Robin gracias al gran desempeño mostrado en las últimas semanas. Por su parte, Tiburones de La Guaira (26-28) no pierde las esperanzas y se mantiene en puestos de Comodín.

 

