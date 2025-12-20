LVBP: Edgardo Henríquez demuestra estar "fuera de lote" con Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira se mantienen en la pelea por conseguir un cupo rumbo al round robin, y en gran parte se debe a una importante mejoría que ha tenido su cuerpo de lanzadores en momentos cumbres de la campaña. Además, es preciso decir que dicha mejora nace del aporte de brazos del calibre de Edgardo Henríquez.

El joven lanzador de 23 años de edad viene de coronarse campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, equipo en el que cada vez se hace más importante. En su debut en Venezuela, ha sabido demostrar con Tiburones las razones por las que empieza a ser considerado como un relevista de cierta importancia en las Grandes Ligas.

De momento, Edgardo Henríquez ha tenido tan solo cinco apariciones desde el bullpen con el equipo litoralense, sin embargo, ese período de tiempo ha sido más que suficiente como para mostrar toda su calidad desde la lomita, al punto de que en sus 5.0 innings de acción, se mantiene imbateable para sus rivales.

Edgardo Henríquez, infalible en el montículo

En efecto, el rendimiento del derecho Edgardo Henríquez con Tiburones de La Guaira ha sido una bocanada tremenda de aire fresco para el conjunto escualo, ya que en las 5.0 entradas de acción que ha visto el derecho, de momento no ha recibido todavía ni una sola carrera, y por si fuera poco, ha acumulado tres juegos salvados.

Además, el dominio del grandesligas ha sido abrumador, ya que solo se le han embasado cuatro rivales, dos por hits y dos por boletos. Suma también la importante cifra de seis ponches, por lo que, sin duda alguna, se ha convertido en una pieza importantísima en esta arremetida final de los suyos en la ronda regular.