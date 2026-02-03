El Al Hilal recibe a Karim Benzema entre lujos y polémica

Suscríbete a nuestros canales

El "Gato" sigue rugiendo en Arabia Saudita. Tras una salida convulsa y cargada de tensiones del Al-Ittihad, Karim Benzema ha sido recibido oficialmente como la nueva estrella del Al-Hilal.

El delantero francés de 38 años, Balón de Oro en 2022, llega al líder de la liga saudí para demostrar que su olfato goleador sigue intacto, firmando un contrato que lo vincula al club hasta junio de 2027.

Conflicto en Yeda

La llegada de Karim Benzema al conjunto de Riad no fue un fichaje sencillo. Se produce tras un mediático quiebre con el Al-Ittihad y donde hasta el propio Cristiano Ronaldo mostró su descontento, negándose a jugar con el Al-Nassr.

Apesar de ello, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) facilitó su traspaso al Al-Hilal, equipo dirigido por Simone Inzaghi.

El recibimiento por parte de la directiva fue a la altura de su leyenda y ya se dirige a las instalaciones de su nueva casa, donde compartirá vestuario con otras estrellas como Theo Hernández, Sergej Milinković-Savić o Darwin Núñez.

Su trayectoria en Ittihad

A pesar de las polémicas extraoficiales, el rendimiento de Karim Benzema en territorio saudí ha sido incuestionable. En su etapa anterior con el Ittihad, el francés dejó una huella difícil de borrar.

En total disputó 83 compromisos, marcó 54 goles y ofreció 17 asistencias. Además, se proclamó campeón de Liga Árabe y de la Copa doméstica.

A sus 38 años, el ex Real Madrid y Olympique de Lyon no busca el retiro, sino un nuevo desafío en el club más laureado del país, donde espera repetir o incluso superar las cifras que lo mantienen como uno de los mejores arietes de la competición.