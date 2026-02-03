Benzema se une a este equipo de Arabia Saudita para retar a Cristiano Ronaldo y su Al Nassr

Suscríbete a nuestros canales

La Saudi Pro League, máxima división del fútbol de Arabia Saudita, se sacudió este lunes 2 de febrero con tras confirmarse la salida de Karim Benzema del Al Ittihad para unirse al actual líder del campeonato y al más laureado del país, sino que pone en jaque las ambiciones de título de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr.

El delantero francés ahora defenderá el escudo del Al Hilal, dirigido por el técnico italiano Simone Inzaghi, equipo que aventaja actualmente por un punto al Al Nassr en la lucha por la cima de la liga. Con la incorporación de Benzema, el equipo azul consolida un proyecto deportivo que ya cuenta con figuras de la talla de Neymar Jr.

Cabe recordar que el club ostenta un palmarés histórico de 21 títulos de liga y cuatro campeonatos asiáticos, además de haber demostrado su nivel internacional al eliminar al Manchester City en el pasado Mundial de Clubes.

Desafío directo para el Al Nassr

Este movimiento de mercado incrementa la presión sobre Cristiano Ronaldo. El astro portugués, quien llegó a Riad en 2022, aún no ha logrado conquistar el título de liga, limitando su palmarés local a la Copa de Campeones Árabes. La llegada de su excompañero en el Real Madrid al principal rival por el título coincide con un periodo de tensión en el Al Nassr; el cinco veces ganador del Balón de Oro se ausentó del reciente encuentro contra el Al Riyadh entre crecientes rumores sobre su descontento por la falta de refuerzos de peso en su plantilla.

Inversión y dominio institucional

El traspaso de Benzema subraya la capacidad financiera del Fondo de Inversión Pública (PIF), propietario mayoritario de los tres grandes clubes involucrados: Al Hilal, Al Ittihad y Al Nassr. Mientras el Al Hilal continúa su política de fichajes galácticos, tras intentos previos por figuras como Kylian Mbappé y Bruno Fernandes, el equilibrio de poder en la Saudi Pro League parece inclinarse definitivamente hacia el conjunto de Inzaghi.

Para los aficionados y analistas, este fichaje representa no solo una mejora técnica para el Al Hilal, sino un golpe psicológico en la pugna por la supremacía del fútbol asiático