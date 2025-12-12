¿Benzema podría volver para el Mundial de 2026?

Suscríbete a nuestros canales

El delantero francés Karim Benzema dejó abierta la posibilidad de disputar la Copa del Mundo de 2026 que realizarán de forma conjunta Estados Unidos, México y Canada, lo que representaría un regreso sorprendente a la selección nacional cuatro años después de anunciar su retirada internacional.

En una entrevista con el sitio web de L'Équipe, el exjugador de 37 años que actualmente milita en el Al-Ittihad saudí, declaró: "Si me llaman a la selección, vuelvo", añadiendo retóricamente: "¿Quién no tiene ganas de jugar un Mundial?".

Benzema se definió como un "competidor" que no podría rechazar participar en el máximo torneo. Su carrera con la selección francesa ha estado plagada de controversia: se perdió el Mundial de 2018 por un asunto judicial y el de 2022 por una lesión de último momento.

¿Benzema hizo las pases con Didier Deschamps?

Este último episodio fue particularmente tenso con el seleccionador Didier Deschamps, quien criticó que Benzema abandonara la concentración de Francia en Catar para empezar a entrenar inmediatamente con el Real Madrid. El delantero anunció el fin de su carrera internacional semanas después, aunque en la reciente entrevista se negó a comentar sobre esos acontecimientos, declarándolos "terminados" para evitar "alimentar la polémica".

La trayectoria de Benzema con los "bleus" ha sido turbulenta desde su debut en 2007. Fue excluido de la selección por Deschamps en 2015 por su implicación en un caso de chantaje a su compañero Mathieu Valbuena, por el que fue condenado.

Regresó al equipo nacional en 2021 tras su gran desempeño en el Real Madrid, ayudando a ganar la Liga de las Naciones y marcando cuatro goles en la Eurocopa. Aunque su protagonismo había disminuido ante el ascenso de figuras como Kylian Mbapppé, fue convocado para el Mundial de 2022 antes de que una lesión lo apartara de la competición.