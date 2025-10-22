Vinícius Jr. acecha el récord de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La sufrida victoria del Real Madrid ante la Juventus en la Champions League no solo sirvió para sumar tres puntos cruciales, sino que también impulsó a Vinícius Jr. en la tabla histórica de asistencias del club en la máxima competición europea.

Tras la confirmación por parte de la UEFA de su asistencia en el gol de Jude Bellingham (el tiro al palo que el inglés remató), el extremo brasileño ha alcanzado la impresionante cifra de 25 pases de gol con la camiseta blanca en Champions.

Esta marca lo sitúa de lleno en la pelea por convertirse en el máximo asistidor del Real Madrid en la historia del torneo, un hito actualmente en manos de dos leyendas.

A la caza de Benzema y Cristiano

Con 25 asistencias, Vinícius Jr. se posiciona como una seria amenaza para los principales asistidores en la historia de la "Casa Blanca" en la Liga de Campeones:

Karim Benzema: El delantero francés ostenta un registro de 27 asistencias en su etapa merengue en Champions League .

Cristiano Ronaldo: El astro portugués también cuenta con 27 pases de gol en la competición europea.

El brasileño se encuentra a tan solo tres asistencias de superar a Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Dada su gran influencia, es solo cuestión de tiempo para que el '7' merengue se apodere de este prestigioso récord.

Su resurgir en la temporada

El logro de esta marca cobra mayor relevancia al considerar el momento que atraviesa Vinícius. Tras varios meses marcados por las dudas y una avalancha de críticas sobre su rendimiento, el extremo parece estar reencontrándose con su mejor versión.

Hubo momentos de tensión, incluso con el entrenador Xabi Alonso optando por dejarle en el banquillo en algunos encuentros como medida táctica. Sin embargo, el brasileño ha sabido revertir la situación, volviendo a exhibir esa chispa incontrolable que lo caracteriza.

Su impacto en el gol ante la Juventus, regateando y generando la acción que culminó en el tanto de Bellingham, es una prueba irrefutable de que Vini está volviendo a ser un jugador determinante y el factor desequilibrante que el Real Madrid necesita para luchar por todos los títulos.