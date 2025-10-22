MLB: Este es el mejor "asiento" para los juegos de la Serie Mundial en Toronto

Suscríbete a nuestros canales

El próximo viernes 24 de octubre iniciará la Serie Mundial de la MLB, la instancia en la que todo equipo y fanático desean jugar a estas alturas del año. Para esta edición del 2025, las dos organizaciones que demostraron el potencial necesario para llegar allí son Azulejos de Toronto y Dodgers de Los Ángeles.

Las dos primeras citas de estos esperados encuentros serán el Rogers Centre de la ciudad de Toronto. Justamente, dicho escenario cuenta con uno de los mejores "asientos" en los que se podrá disfrutar de esta final.

Una vista envidiable para vivir la Serie Mundial

Para quienes no lo sepan, el Rogers Centre cuenta con una particularidad, y es que integrado directamente al recinto se encuentra el Toronto Marriott City Centre Hotel, un hotel con todas las comodidades y que además ofrece una vista inigualable del estadio. Cabe agregar que su restaurante, Sportsnet Grill, también dispone de vistas al campo.

Pero eso no es todo. El hotel es famoso porque cuenta con habitaciones con vista al terreno de juego, las cuales se denominan a menudo "Field View Rooms". Como es de esperarse, con la Serie Mundial de la MLB a la vuelta de la esquina, la disponibilidad es todo un desafío, ya que estas habitaciones son extremadamente limitadas.

El precio promedio de una habitación en el Toronto Marriott City Centre Hotel promedia entre los 600 y 1.000 dólares por noche. Y es que si lo comparamos con la tarifa de las entradas para el Rogers Centre, sin duda vale la pena vivir la experiencia.