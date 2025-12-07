LVBP: Bravos deja en el terreno a Leones tras un dramático final

Suscríbete a nuestros canales

Al menos para los fanáticos de la isla, el encuentro de este sábado por la noche en el Estadio Nueva Esparta fue uno de los más atractivos y emocionantes de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que luego de 10 entradas intensas y reñidas, Bravos de Margarita dejó en el terreno a Leones del Caracas por 6 a 5.

Unos Bravos con mucha paciencia

Las carreras no tardaron en llegar para ambos equipos. Los de casa inauguraron la pizarra con un jonrón solitario de Breyvic Valera en la parte baja del primer capítulo. Sin embargo, Brainer Bonaci respondió en la alta del segundo con un doble que remolcó a Aldrem Corredor.

Acto seguido, los insulares pegaron nuevamente en el segundo episodio con otro cuadrangular, esta vez de José Martínez. El detalle es que Harold Castro también se fue para la calle para igualar las acciones en la alta del tercero.

A partir de acá todo se trató de los relevistas, ya que las buenas actuaciones monticulares de ambos conjuntos forzaron las entradas extras. Allí, en el décimo, Harold aprovechó un error defensivo para anotar la tercera, en tanto que Bonaci empujó otras dos con un doble para alegría de los capitalinos.

Pero cuando todo era cuestión de tres outs, los bateadores de Bravos hicieron gala de su paciencia ante el descontrol de Norwith Gudiño, quien toleró un sencillo de Alexi Amarista y regaló un pasaporte a Ramón Flores con las bases llenas. Acto seguido, Anthony Vizcaya tampoco tuvo puntería y también otorgó boletos con la casa llena a Roel Santos y José Martínez para dejar cifras definitivas.

De esta manera, Bravos de Margarita (25-18) suman su sexto triunfo al hilo para mantenerse sólidos en la cima. Por su parte, Leones del Caracas (18-23) pierden otro encuentro por culpa del relevo y siguen sin salir del sótano.