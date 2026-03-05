Este fue el regalo que dio Lionel Messi a Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este 5 de marzo estuvo marcada por el encuentro en la Casa Blanca entre Lionel Messi y Donald Trump, en el marco de la visita que hizo el Inter Miami al mandatario por ser los campeones de la MLS en 2025.

Estas visitas son tradición de la mayoría de los deportes en Estados Unidos, pero esta vez tenía mayor foco por las dos figuras que iban a decir presente.

En la actividad el mandatario recibió un regalo de parte de la plantilla del equipo rosa, liderado por el propio 'Leo', quien entregó un balón alusivo con los colores de la institución de Florida.

Lionel Messi y Donald Trump entre risas

Si algo caracterizó esta visita fueron las risas, a las que ni el propio capitán albiceleste pudo resistirse. De hecho, se pudo ver al argentino muy sonriente con varios dichos del mandatario estadounidense, sobre todo, cuando le mencionó el afecto que tiene uno de sus hijos por su fútbol.

“Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo (Barron) me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy?’. Le dije: ‘No, tengo muchas cosas que hacer’. Me dijo: ‘Messi’. Es un gran fan tuyo”, expresó.

A su vez, el momento que levantó las risas de los presentes, incluyendo la de Lionel Messi, es cuando el presidente apuntó. “Y también de Cristiano Ronaldo… es genial".

Incluso, Trump siguió bromeando hasta con la comparación entre Lionel Messi y Pelé: "Dirán que soy viejo, pero vi jugar a Pelé. Jugaba para el Cosmos. ¿Lo sabías? No sé, puede que seas mejor que Pelé, que era bastante bueno. ¿Quién es mejor, él o Pelé?”, preguntó Trump a los presentes. Entre risas, casi nadie dudó en elegir al capitán argentino. “Yo creo que es él [por Messi]. Pero era bastante bueno, ¿no?"

Finalmente, pese al encuentro, Lionel Messi y su Inter Miami también aprovecharán la visita a Washington para cumplir con otra parte de la agenta, como duelo del sábado contra el D.C. United.