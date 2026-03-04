Mundial 2026: Donald Trump tajante con la participación de Irán

Suscríbete a nuestros canales

La participación de Irán en la cita mundialista se ha convertido en la gran incógnita tras las declaraciones del presidente Donald Trump. En una entrevista con 'Político', el presidente se mostró indiferente ante la asistencia iraní, priorizando la postura política sobre la flexibilidad deportiva.

Trump fue claro ante la posibilidad de no asistir de la delegación iraní: "Realmente no me importa si participan, es un país muy derrotado que atraviesa una situación crítica". Escenario que genera un conflicto logístico sin para la FIFA, que debe coordinar la seguridad del torneo.

La Selección de Irán está prevista para jugar en Los Ángeles y Seattle por el Grupo G con: Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sin embargo, Mehdi Taj presidente de la federación iraní comentó: "No se puede esperar que miremos al Mundial con esperanza después de esto".

Taj se refiere al ataque contra Alí Jamenei, líder supremo iraní durante el último fin de semana. Una situación geopolítica que afecta directamente a lo deportivo con el Mundial 2026 en el horizonte. Aún no hay nada confirmado, pero la FIFA vive un momento tenso.

¿Estados Unidos vs Irán cruce en el Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 ha deparado un posible enfrentamiento de eliminación directa entre Estados Unidos vs Irán el próximo 3 de julio en Dallas. Este cruce, cargado de política, añade una presión a los organizadores, quienes temen que la situación escale antes del torneo.

Estados Unidos (Grupo D) e Irán (Grupo G): si ambos terminan en la segunda posición de sus respectivos grupos, se enfrentarían en los dieciseisavos de final del campeonato mundial. Un juego de alto riesgo para los involucrados por los últimos acontecimientos geopolíticos.

FIFA intenta mantener el fútbol al margen de la guerra, pero el cruce de amenazas entre ambos gobiernos parece haber superado el ámbito deportivo. Si Irán finalmente decide retirarse, el organismo internacional deberá activar un protocolo de emergencia para sustituir al país.