Copa Del Rey

Hoy miércoles 4 de marzo: Semifinal de la Copa del Rey

La Copa del Rey 2026 ya tiene un finalista y hoy conoceremos a su contrincante a través de Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 11:07 am
Hoy miércoles 4 de marzo: Semifinal de la Copa del Rey
Por Andrea Matos Viveiros

La primera eliminatoria entre FC Barcelona y Atlético de Madrid dejó a los culés en el terreno de juego tras faltarles un gol que les permitiera ir a la prórroga. Así, el equipo colchonero selló su pase a la gran final que se disputará el próximo 18 de abril y verás por Meridiano Televisión.

Hoy miércoles 4 de marzo, se disputará la otra semifinal entre Real Sociedad y Athletic Club. La Real Sociedad buscará aprovechar su ventaja de la ida.

Este encuentro los verás en vivo y gratis por Meridiano Televisión en señal abierta y streaming meridiano.net/meridianotv. O en HD por Simpleplus, InterGo, NetunoGo y Aba TV Go.

Juego del día en la Copa del Rey:

  • Real Sociedad vs Athletic Club: hoy miércoles 4 de marzo en el Estadio de Anoeta a las 4:00 p.m. con antesala desde las 3:30 p.m.

La gran final de la Copa del Rey 2026 está programada para el 18 de abril. Los fanáticos del fútbol podrán seguir estos emocionantes partidos con transmisiones en vivo y amplia cobertura especial de la marca Meridiano.

Miércoles 04 de Marzo de 2026
Fútbol

