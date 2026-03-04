Dubái pierde a Jantar Mantar y Masquerade Ball por tensiones en Medio Oriente

Suscríbete a nuestros canales

A medida que pasan las horas, el conflicto en Medio Oriente afecta a diversos sectores de la vida mundial y las carreras de caballos no son la excepción. Propietarios, criadores, entrenadores y jinetes observan con cautela los acontecimientos, de cara a una competición global que, por el momento, mantiene su fecha del sábado 28 de marzo.

La Dubai World Cup (G1) y su prestigioso grupo de carreras clásicas siguen en pie. Los ejemplares foráneos que ya se encuentran en el hipódromo de Meydan entrenan según lo previsto, de acuerdo con sus preparadores. No obstante, existe una preocupación latente, como ha manifestado Yoshito Yahagi, entrenador del campeón Forever Young (Jpn).

En ese contexto, dos caballos ganadores de Grado 1 nacidos y radicados en Japón permanecerán en su país tras la decisión tomada por sus respectivos propietarios.

Propietarios japoneses dicen "no" a Dubái

El campeón Jantar Mantar —ganador de cuatro pruebas de Grado 1 (Asahi Hai Futurity Stakes, NHK Mile Cup, Yasuda Kinen y Mile Championship) y cuya participación estaba prevista en la Dubai Turf (G1)— y Masquerade Ball —vencedor del Tenno Sho Autumn (G1) que se perfilaba para la Dubai Sheema Classic (G1)— no serán trasladados a los Emiratos Árabes Unidos.

La noticia fue difundida por el Shadai Thoroughbred Club, propietario de los purasangres, y reseñada por el medio japonés Nikkan Sports. La decisión se fundamenta en la incertidumbre logística sobre el transporte de los ejemplares sin demoras y, primordialmente, en la necesidad de garantizar la seguridad tanto del personal como de los caballos.

Nuevos objetivos

Los planes para Jantar Mantar se enfocan ahora en la Champions Mile (G1) en Hong Kong el próximo 26 de abril. Por su parte, Masquerade Ball podría participar en el Osaka Hai (G1) en el hipódromo de Hanshin, Japón, el 5 de abril.