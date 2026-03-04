WBC: El Tokyo Dome tendrá esta controversial prohibición durante el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas que el Clásico Mundial de Beisbol 2026 será todo un éxito alrededor del mundo, sobre todo en Japón. Sin embargo, el Tokyo Dome contará con algunas restricciones para todos aquellos fanáticos que deseen ir a ver los juegos del Grupo C, una situación que está generando controversia.

Ni fotos ni videos en el Tokyo Dome

Según información de Newsweek y varios reportes citados por The Japan Times, los organizadores del evento en la capital japonesa implementaron reglas estrictas para esta primera ronda del torneo. Y es que entre los términos de entrada al estadio hay una prohibición explícita de grabar o fotografiar los juegos y entrenamientos.

Esta medida, que solo se aplicará en el Tokyo Dome, tiene la finalidad de proteger los derechos de transmisión y propiedad intelectual. De hecho, tales prohibiciones ya habían causado polémica anteriormente durante los juegos de la liga japonesa de beisbol (NPB, por sus siglas en inglés). Vale agregar que aquellos que violen la regla serán retirados del estadio.

El Grupo C está conformado por Japón, Corea del Sur, Australia, Sudáfrica y China Taipéi, y los encuentros se disputarán entre el 5 y el 10 de marzo.