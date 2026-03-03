Tampa Bay Downs inicia la semana con dos Allowance de $55.000 este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este miércoles 4 de marzo del 2026, comenzará una nueva semana de acción en el meeting de Tampa Bay Downs, que tendrá jornadas los días miércoles, viernes, sábado y domingo y tiene una gran participación de jinetes y entrenadores venezolanos.

Estados Unidos: Jornada de carreras del miércoles en Tampa Bay Down

La primera de las pruebas de la agenda de carreras del miércoles en el óvalo de Oldsmar será un claiming de $24.000 reservado para ejemplares machos de cuatro y más años que no hayan ganados dos carreras donde van a participar seis ejemplares y parten como favoritos el purasangre Repetitive del trainer Michael Yates y Trafalgar's Hero con la monta del venezolano Samuel Marín.

Mientras que el primer Allowance de la tarde de competencias en el sur de la Florida se realizará en la séptima, donde se disputará un Allowance Optional Claiming de $56.500 y se reservó para ejemplares de cuatro y más años que no hayan conseguidos dos triunfos seguidos, dicha competencia será en distancia de 1.700 metros y cuenta con una nómina de diez ejemplares a correr.

Nuevamente el látigo criollo Samuel Marín cuenta con la torre de la prueba, al montar a Spirit Prince del trainer Miguel Clement, el cual cuenta con una jugada de 7-5, otro ejemplar que parte con ventaja es Keep It Easy, del trainer Dale Romans y la monta del látigo venezolano Daniel Centeno. (7-2).

En la novena competencia del miércoles, se realizará un Allowance de $55.500 en recorrido de 1.800 metros para machos de cuatro y más años que no hayan ganado claiming o que no hayan conseguidos dos victorias seguidas, y entrarán diez en el aparato.