Día Internacional de la Mujer: este domingo se corre el Jockette Challenge en el Hipódromo Camarero de Puerto Rico

En el marco de la celebración este fin de semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este domingo se efectúa en el hipódromo Camarero la sexta edición del Jockette Challenge, competencia que contará con la participación de 12 mujeres jinetes, entre nativas de Puerto Rico y extranjeras.

El Jockette Challenge de este año se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026. De las nueve carreras programadas para ese día, cuatro serán carreras de desafío, con una docena de jinetes que competirán por puntos para ganar la serie.

El reto de mujeres se llevará a cabo en el Día Internacional de la Mujer y es parte de una serie de eventos que muestran a las mujeres en todo Puerto Rico.

A la ganadora de cada carrera se le otorgaría 15 puntos; el segundo lugar recibiría 10 puntos, siete para el tercero, cuatro para el cuarto lugar y dos puntos para la ocupante de la quinta posición.

Una tradición que no se pierde

En el Hipódromo Camarero, Puerto Rico, tiene como tradición organizar retos de jinetes. En enero fue celebrada el Jockey Challenge, que contó con la participación de la superestrella Irad Ortiz Jr., entre otros.

Para la presente edición dedicada a las mujeres, han sido invitadas desde Estados Unidos. Llegan Dalila Rivera Blanco, Katie y Jackie Davis, Carol Cedeño, Sofia Vives y Erica Murray. Entre las nativas figuran Isis Rivera, Sasha Ortiz, María Fernández, Anardis Rodríguez, Alondra Maldonado y Cindy Soto.

Yalexamarie Cintrón y Jacqueline Davis igualaron la pasada edición

El Jockette Challenge 2025 finalizó con un empate para el primer lugar de la competencia entre Yalexamarie Cintrón y Jacqueline Davis, ambas con 24 puntos y dividiendo los premios de $1,000 correspondientes a la ganadora y $500 para la ocupante del segundo.

En la tercera posición, detrás del empate, finalizó Erica Murray con 22 y un cheque por la cantidad de $250. Cuarta terminó Katie Davis con 19 puntos, luego empatadas para la quinta posición Crystal Conning y Dalila Rivera con 17 e iguales para el séptimo puesto finalizaron Carol Cedeño y Jolinés Ramos con 15.

Para la novena posición terminaron empatadas María Fernández y Cindy Soto con diez puntos, seguidas por Madeline Rowland con nueve y luego Alondra Maldonado y Marielis Cosme con cuatro.