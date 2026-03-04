Francia - Ligue 1 2025-2026

Toulouse vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

Palpitamos la previa del choque entre Toulouse y Olympique de Marsella. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Bastien Dechepy.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 10:58 am
El cotejo entre Toulouse y Olympique de Marsella, por la fecha 25 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 7 de marzo, a partir de las 16:05 horas, en el Stadium de Toulouse.

Así llegan Toulouse y Olympique de Marsella

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Stade Rennes por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella llega con ventaja tras derrotar a Olympique Lyon con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 13.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 31 puntos (8 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 43 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (13 PG - 4 PE - 7 PP).

Bastien Dechepy es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
PSG5724183334
2
Lens5324172524
3
Olympique Lyon4524143713
4
Olympique de Marsella4324134718
11
Toulouse31248795
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 26: vs Metz: 15 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 26: vs Auxerre: 13 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Olympique de Marsella, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
  • Colombia y Perú: 15:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
  • Venezuela: 16:05 horas

Últimas noticias

Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Meeting
Miércoles 04 de Marzo de 2026
