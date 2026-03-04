En la cima: Estos son los jockeys venezolanos que dominan los meetings en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro fustas criollos lideran los diferentes óvalos donde hacen campaña actualmente. A poco más de un mes para que finalicen varias temporadas en el norte, estos jockeys venezolanos inician la semana en lo más alto de las estadísticas de victorias y producción de dinero, por encima de sus colegas y compatriotas.

Estados Unidos: Jockeys venezolanos que son líderes de meetings

El primero en la lista es Emisael Jaramillo, quien "asaltó" la cima el pasado domingo. Jaramillo cumple su primera campaña en el óvalo de Santa Anita Park, sede del histórico Classic Meet en Arcadia, California.

El profesional venezolano acumula 29 triunfos, uno más que el japonés Kazushi Kimura (28) y dos sobre el mexicano Juan J. Hernández (27). Además, ocupa el tercer puesto en producción de dinero y el segundo en porcentaje de efectividad. Para la jornada de este viernes, Jaramillo cuenta con seis compromisos de monta.

Por su parte, José Armando Bracho, domina el meeting de Mahoning Valley Race Course. Con 23 triunfos, Bracho mantiene una ventaja de tres victorias sobre Ángel Díaz y cuatro sobre Luis Raúl Rivera, en una campaña que inició en enero y culminará el próximo 10 de abril.

Sánchez y Marín: Dominio absoluto en el Este y Florida

En el óvalo de Parx Racing, Mychel Sánchez mantiene un dominio sólido pese a que el clima invernal obligó a suspender diez fechas de programación. El criollo suma 27 victorias en 102 compromisos. Su ventaja es abismal: supera por 15 triunfos al aprendiz Yedsit Hazlewood, quien apenas registra 12 lauros.

Finalmente, en el meeting de Tampa Bay Downs, el control de Samuel Marín es total por segundo año consecutivo. A falta de dos meses para el cierre, Marín lidera con 90 victorias, una cifra que lo aleja considerablemente de su compatriota Samy Camacho, quien acumula 62 éxitos hasta la fecha.