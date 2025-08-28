Conoce a los jockeys venezolanos que han ganado la Jockey Gold Club G1

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Saratoga verá este domingo 31 de agosto, realizará la edición 126 de la Jockey Gold Club G1 de 1 millón de dólares en distancia de 2.000 metros y que cuenta con la participación de los ganadores de G1, Sierra Leone, Mindframe y White Abarrio.

Jockeys venezolanos que han ganado la Jockey Gold Club G1

A lo largo de más de 100 años de historia de la Jockey Gold Club G1, solamente tres jockeys venezolanos han podido ganar la prueba que es considerada el evento principal de otoño en el meeting de Belmont que este año se corre en Saratoga por las remodelaciones del óvalo mencionado.

El primero de los látigos criollos en ganar la afamada prueba, fue el astro inmortal Javier José Castellano, quien lograría el triunfo en 2006 con el purasangre Bernardini en dupla con el entrenador Thomas Albertrani.

Luego, más recientemente, en el 2023, el criollo repetiría la victoria en la prueba clásica con el ejemplar Bright Future para el entrenador Todd Pletcher, el segundo látigo venezolano en ganar la Jockey Gold Club es Ramón Alfredo Domínguez quien lo logró en el 2010.

Domínguez conseguiría la victoria con el purasangre Haynesfield, pensionado de Steven Asmussen esa temporada, mientras que el tercer jockey venezolano en ganar la prueba es el actual doble coronado Junior Alvarado.

Alvarado ganó la prueba en el 2022 con el purasangre Olympiad bajo las ordenes del trainer Bill Mott.