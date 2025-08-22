White Abarrio lució arrollador para la Jockey Club Gold Cup Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Un cambio de estrategia para el hijo de Race Day, White Abarrio, que inicialmente estuve para correr la Pacific Classic Stakes (G1) en Del Mar el 30 de agosto. Sin embargo, su entrenador Saffie Joseph Jr. mantendrá a White Abarrio en Saratoga Race Course, para el Jockey Club Gold Cup Stakes (G1) de $1 millón el 31 de agosto.

White Abarrio no contará con los servicios de Irad Ortiz Jr

El cambio de planes fue informado por primera vez por Tim Wilkin de Thoroughbred Daily News el 20 de agosto. A la mañana siguiente, el hijo de 6 años de Race Day, White Abarrio, realizó su último entrenamiento importante al correr cuatro furlongs en :48.22.

Luego de este ejercicio de White Abarrio, apuró a Joseph para el cambio de planes, para el ganador de la Breeders' Cup Classic (G1) 2023 y un cuarto en el Whitney Stakes (G1) del 2 de agosto en Spa. El jinete Ricardo Santana Jr. estuvo a bordo para el briseo del jueves, mientras que el jinete habitual del caballo, Irad Ortiz Jr., está programado para estar a bordo de Mindframe, por lo que Santana montará a White Abarrio en la carrera si ninguno de los otros jinetes habituales del entrenador está disponible.

Además de Mindframe, se espera que White Abarrio se enfrente a una revancha con los dos primeros finalistas de Whitney: Sierra Leona y Highland Falls.

White Abarrio ha corrido dos veces en la distancia clásica a lo largo de su carrera, con dos resultados completamente diferentes. Enfrentando el reto a los 3 años, terminó en un distante 16.º lugar en el Derby de Kentucky (G1). En el otoño de su temporada a los 4 años, dominó con fuerza para ganar la Breeders' Cup Classic.

Habiendo ganado $7,091,920 a lo largo de su carrera, White Abarrio corre para C2 Racing Stable, Gary Barber y La Milagrosa Stable.