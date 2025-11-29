Fórmula 1: Oscar Piastri hace la tarea en la pole position del Gran Premio de Qatar

Suscríbete a nuestros canales

La pole position del Gran Premio de Qatar se definió este sábado 29 de noviembre, una sesión que vale al menos la primera parte de la carreras debido a lo sinuoso del trazado de Lusail. Oscar Piastri dio un golpe de autoridad y se quedó con el mejor puesto de salida para el domingo.

El piloto australiano con el resultado llegó a seis pole position en la temporada y en la Fórmula 1, y se ubica como el noveno puestos de este renglón dentro del histórico del equipo McLaren, que además es la 177 de la escudería en la categoría reina.

Pero no puede el volante de McLaren no puede confiarse, ya que sus rivales por el título Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull Racing) terminaron segundo y tercero, respectivamente. Así que la pelea por el título será un mano a mano en la primera curva.

Tabla de tiempos de la pole position

Qué paso en la pole position

Piastri se aseguró la pole position por un error de su compañero Lando N., quien lideraba la tabla de tiempos en el inicio de la Q3, pero su último intento se vio frustrado cuando se salió en la curva 2, eso dejó el camino libre a Piastri que capitalizó el momento para marcar un tiempo de 1 minuto y 19.387 segundos, superando a Norris por 0.108 segundos y estableciendo el récord del circuito de Lusail.

Mientras que Verstappen pese a que logró marcar el récord en el primer sector del trazado, perdió dos décimas con respecto al líder en los dos siguientes parciales, lo cual muestra la gran eficiencia mecánica de los McLaren. El piloto de Red Bull Racing es el más urgido de los tres ya que debe terminar por delante de Norris para seguir vivo hasta la última carrera.

Veremos cómo los tres aspirantes al título resuelven la largada y la frenada de la primera curva, luego la estrategia obligada de dos paradas por la degradación de los neumáticos que tienen un limite de 25 vueltas, podría cambiar todo en la lucha por el título. El Gran Premio de Catar está previsto para que comience a las 12:00 del mediodía hora de Venezuela.