Fórmula 1: Posibilidades de un empate épico entre Norris, Piastri y Verstappen en el GP de Qatar

Llegamos a la etapa donde los títulos se arrebatan, la Fórmula 1 llega a la recta final, este domingo 30 de noviembre se disputará el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail, donde tres pilos llegan con opciones de ser campeón y además con la increíble posibilidad de un empate que llevaría todo a definirse en la última carrera en Abu Dabi.

Para esta penúltima carrera, se podría dar un inédito triple empate al final del Gran Premio entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Esta posibilidad se da debido a que se disputará la sexta carrera F1Sprint de la temporada el día sábado.

Aunque suena una locura, sería a penas la segunda vez en este siglo que lleguen los contendientes al título empatados, la última vez que esto sucedió, fue en la temporada 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que definieron todo en la última carrera de esa temporada.

¿Cómo se puede dar el triple empate?

Para los amantes de la categoría reina del automovilismo que haya una lucha entre tres pilotos a esta altura del campeonato, ya es una locura, pero la idea de un triple empate supera cualquier película de ficción.

Aunque no lo crean, hay dos posibilidades para que suceda un final épico en la Fórmula 1. El primero de los escenarios es que Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes son los escoltas de la clasificación, uno de los dos debe terminar en el segundo lugar de la carrera sprint y el otro no sumar puntos. Luego el domingo, indistintamente del nombre, deben ser 1 y 2 del Gran Premio.

Con esos resultados, Verstappen y Piastri sumarían 25 puntos, mientras que el otro protagonista de la historia, Lando Norris, solo debe sumar 1 punto entre ambas carreras, lo cual, dejaría todo empatado entre los tres a 391 puntos.

Piastri o Verstappen: 366+25+0: 391

Piastri o Verstappen: 366+18+7: 391

Norris: 390+0+1: 391

El segundo caso, es muy parecido al primero, Verstappen y Piastri deben cosechar 26 puntos entre las dos carreras, a su vez, Norris solo puede sumar dos puntos para que los tres terminen con 392 unidades y definan todo en en el último Gran Premio en Abu Dabi.

Piastri o Verstappen: 366+25+1: 392

Piastri o Verstappen: 366+18+8: 392

Norris: 390+2: 392

Horarios del GP de Catar

28 Noviembre - Practica libre 1 (única) 09:30 am tiempo de Venezuela.

28 Noviembre - Clasificación F1-Sprint - 1:30 pm

29 Novviembre - Carrera F1-Sprint - 10:00 am

29 Noviembre - Pole position - 2:00 pm

30 Noviembre - Gran Premio de Catar - 12:00 mediodía