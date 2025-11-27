Fórmula 1: Horarios del GP de Qatar y características del circuuto

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de Fórmula 1 se traslada a las arenas de Medio Oriente para definir al campeón de la temporada 2025, este domingo 30 de noviembre se disputará el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail, penúltima carrera de la temporada.

La lucha por el título podría definirse en el desierto de Qatar por primera vez en la historia, además el programa del fin de semana estará apretado ya que también el día sábado se disputará la sexta y última carrera F1-Sprint.

Características del circuito de Catar

Esta será apenas la cuarta carrera que la Fórmula 1 realizará en Qatar, recordemos que este trazado se incluyó en calendario de 2021 cuando todavía existía la burbuja por el Covid-19 en algunas partes del mundo.

El circuito de Lusail es un trazado diseñado principalmente para carreras de motociclismo por sus constantes cambios de dirección. Su principal característica son las curvas de media y baja velocidad, donde la eficiencia aerodinámica y mecánica son vitales para un buen tiempo, ya que solo en la recta principal es donde los carros pueden desarrollar la mayor velocidad punta.

Losail tiene una longitud de 5.419 metros de recorrido divididos en 16 curvas. El récord de la pista lo estableció Georger Russell en la pole position de 2024 con un tiempo de 1 minuto: 20.575 segundos.

Otra detale crucial, es que la temperatura juega un papel importante en la carrera, pese a que se corre de noche, la humedad y la sensación térmica pueden superar los 40 grados centígrados. Recordemos como en la edición de 2023 los pilotos sufrieron deshidratación severa, vómitos y agotamiento extremo debido al calor sofocante del circuito que se combinó con las altas temperaturas en el habitáculo del monoplaza y la humedad.

Cómo llega el Mundial

Lando Norris llega como líder de la clasificación con 390 puntos, 24 de ventaja sobre sus dos escoltas de la clasificación, Oscar Piastri y Max Verstappen, que están empatados en el segundo lugar de la tabla de posición con 366 unidades.

Norris necesita sacarle dos puntos a sus rivales por el título para definir todo el Qatar. El piloto de McLaren necesita terminar de cualquier forma entre los primeros ocho y por delante de sus dos rivales para reclamar el título.

En el caso de que Norris termine noveno, necesita que Verstappen y Piastri queden fuera de la zona de puntos. Si estos dos finalizan por delante de Norris llevarán la definición por el título a la última carrera en Abu Dabi.

Puntos por carrera Posición 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º Puntos 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

Carrera sprint Posición 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º Puntos 8 7 6 5 4 3 2 1

Horarios del GP de Catar

28 Noviembre - Practica libre 1 (única) 09:30 am tiempo de Venezuela.

28 Noviembre - Clasificación F1-Sprint - 1:30 pm

29 Novviembre - Carrera F1-Sprint - 10:00 am

29 Noviembre - Pole position - 2:00 pm

30 Noviembre - Gran Premio de Catar - 12:00 mediodía