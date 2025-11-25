Fórmula 1: Por qué descalificaron a los McLaren del GP de Las Vegas y en qué favorece a Verstappen

Suscríbete a nuestros canales

El drama y el suspenso se apoderaron del final de la temporada de la Fórmula 1, luego que el pasado domingo 23 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas ocurriera lo impensable con los dos pilotos del equipo McLaren y el resultado le favoreciera a Max Verstappen.

La gran sorpresa del fin de semana se generó dos horas después de la carrera y fue el comunicado de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) donde anunciaba la descalificación de dos de los contendientes al título del Gran Premio de Las Vegas, hablamos de Oscar Piastri y Lando Norris, pilotos de la escudería McLaren.

¿Por qué descalificaron a los McLaren?

La medida de la FIA de excluir a los dos pilotos fue porque la tabla de madera que va en el piso del carro se desgastó más del límite establecido. Recordemos que esta pieza es por medida de seguridad, ya que evita que los monoplazas toquen por completo la pista para que no pierdan sustentabilidad aerodinámica en altas velocidades y se genere un accidente.

Las tablas tienen cuatro puntos de medición, dos en la parte delantera y dos en la trasera. Según el reporte de la FIA el carro de Norris se encontró por debajo del límite de 9 mm permitido por carrera, con 0,12 mm en la parte delantera derecha y 0,07 mm en la trasera derecha.

Mientras que el monoplaza de Piastri estaba 0,26 mm y 0,1 mm por debajo, respectivamente, del lado derecho, y además 0,04 mm en la parte delantera izquierda.

Este error que le costó puntos importantes a Norris y a Piastri es culpa de los ingenieros y mecánicos de McLaren, que no tomaron las previsiones correspondientes de un trazado callejero, donde las imperfecciones del asfalto son más comunes.

Hay que señalar que a principio de año al equipo Ferrari le pasó en el Gran Premio de China, lo cual relegó a Lewis Hamilton y Charles Leclerc del mejor resultado como dupla de la pésima temporada.

¿Cuál fue la respuesta de McLaren?

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, justificó que la falla en la medición de las tablas fue porque no realizaron prácticas con tandas largas, debido a la lluvia de los entrenamientos libres 2. Pero parece un error de una escudería novata, ya que tranquilamente pudieron hacer el ajuste con los resultados de las prácticas libres 1 o 3 donde fueron en seco.

Este tipo de errores es inentendible para un equipo de tanta tradición como McLaren, que en esta era moderna pareciera no entender que tener un piloto campeón le da más rédito en publicidad que alzar el título de constructores.

Un error que aviva el Mundial

Esta situación ciertamente no afecta a McLaren, que ya tiene en el bolsillo el campeonato de Constructores de la Fórmula 1, pero si ha dejado contra las cuerdas a sus dos pilotos que luchan por el título de pilotos y además contra Max Verstappen, quien con el resultados, le permite igualar el segundo lugar de la tabla de posiciones con 366 puntos a Piastri y quedarse a 24 unidades del líder de la clasificación, Norris.

Ahora quedan 58 puntos en disputa que se repartirán en la última carrera sprint en Catar y en los dos Grandes Premios.

La próxima carrera será el GP de Catar el domingo 30 de noviembre. Lando Norris tendrá su primera oportunidad de ponerle fin a la lucha y consagrarse campeón por primera vez, solo necesita sumar un punto por delante de Piastri y Verstappen, mientras que estos dos, están obligados terminar por delante del inglés para extender la batalla hasta la última carrera en Abu Dabi.