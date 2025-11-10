Jefe de Ferrari arremete contra Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 10 de noviembre el presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann, exigió a sus pilotos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que se "centren en conducir y hablen menos" tras el decepcionante resultado que tuvo la escudería en Gran Premio de Brasil, donde ninguno de los dos pudo terminar la carrera, lo cual hizo caer al cuarto lugar de la clasificación de Constructores.

Hamilton calificó el fin de semana de "pesadilla" y Leclerc describió el monoplaza como "muy lento" luego de tener problemas en la clasificación Sprint. El retiro de Hamilton se debió a daños en su auto, mientras que Leclerc quedó fuera tras una colisión que involucró a Oscar Piastri y Kimi Antonelli.

Sequía de Ferrari

Esta es la tercera vez en la temporada que ninguno de los dos Ferrari termina un Gran Premio (China, Países Bajos y Brasil). El mejor resultado que ha logrado el equipo es un segundo lugar en el GP de México. Para nadie es un secreto que la escudería italina está enfocada en desarrollar el carro de 2026 pero una de las claves es terinar al menos en segundo puesto del campeonato de contrustores, ya que el dinero de esa posición consildará la estructura del próximo año.

Desde la temporada 2021 el equipo Ferrari no se queda sin triunfo aunque este año faltan tres carreras. Además hila su mayor sequía de títulos de su 76 años en la Fórmula 1, ya que su última corona fue en la temporada 2008 con la dupla de Kimi Raikkonen y Felipe Massa.

El equipo no está a la altura

Según lo que reseñó la agencia EFE, Elkann admitió que la carrera en Brasil fue una "gran decepción", aunque elogió a los mecánicos por sus "paradas en boxes y pole positions". No obstante, reconoció que el desempeño general del equipo "no está a la altura". Ferrari enfrenta el riesgo de terminar el año sin victorias si Hamilton o Leclerc no ganan en las últimas tres carreras (Las Vegas, Qatar y Abu Dabi).

Pese a la situación, Elkann mantiene la esperanza de alcanzar el segundo lugar en el campeonato de constructores, donde luchan contra Mercedes (398 puntos) y Red Bull (366), mientras que McLaren (756 puntos) ya aseguró el campeonato de equipos.