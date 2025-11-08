Fórmula 1: Lando Norris no baja el ritmo y manda en la pole del GP de Sao Paulo

Suscríbete a nuestros canales

Lando Norris no baja el ritmo y acelera hacia la pole position del Gran Premio de Sao Paulo, vigésima primera carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, evento que tiene como sede el circuito de Interlagos y que se realizará este domingo 9 de noviembre.

La sorpresa del fin de fue Kimi Antonelli que terminó segundo en la pole, el mejor puesto de salida en lo que va de la temporada para el joven debutante de la escudería Mercedes. Mientras que Charles Leclerc, llevó a Ferrari hasta el tercer puesto y una vez más demostró que es el mejor piloto a una vuela lanzada pese a no tener un buen carro.

En desarrollo