Fórmula 1: Verstappen podría lograr esta marca en el Gran Premio de Brasil

La temporada de la Fórmula 1 está en su etapa final y el próximo domingo 9 de noviembre se disputará el Gran Premio de Sao Paulo, vigésima primera fecha de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Automovilismo que tendrá como sede el circuito de Interlagos.

Para este fin de semana el Gran Premio además estará acompañada por la quinta de seis carreras SprintF1. Asimismo, la lucha por el título 2025 está cada vez más cerrada, luego que, en la pasada carrera, Lando Norris (McLaren) asumiera el liderato de la clasificación, pero solo por un punto sobre su compañero de equipo, Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen (Red Bull Racing) se acercó a la cima de la tabla a 36 unidades.

Marca que podría imponer Verstappen

El campeón del mundo tiene la posibilidad este fin de semana de convertirse en el único piloto en lograr tres triunfos seguidos en el Gran Premio de Brasil. Verstappen de ganar el domingo, llegaría a cuatro triunfos en el trazado brasileño e igualaría al alemán Michael Schumacher en este renglón, y quedaría a dos victorias del francés Alain Prots como el máximo vencedor del evento.

Números del GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil, conocido actualmente como de São Paulo, se disputó por primera vez en 1972 y se incorporó al Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1973. Esta carrera tuvo dos sedes: el Autódromo José Carlos Pace en Interlagos (São Paulo) y, de forma intermitente, el Autódromo Internacional Nelson Piquet en Jacarepaguá (Río de Janeiro) en los años 1978 y 1981-1989.

El circuito de Interlagos será sede de la vigésima primera fecha del calendario mundial de automovilismo. Es el cuarto trazado más corto de la temporada con una longitud de 4.309 metros de recorrido, dividido en 15 curvas y diseñado en sentido antihorario. La principal característica del Autódromo José Carlos Pace es su desnivel y cambios de altura, siendo la más representativa la subida hacia la recta principal en aceleración pura, y que es vital pasar bien para tener un buen tiempo o generar una adelantamiento.

Líderes en Brasil

El piloto brasileño Ayrton Senna es el que más pole position ha logrado en el GP de Brasil con un total de seis, tres en Interlagos y tres en Jacarepaguá. Mientras que Alain Prost es el piloto con más victorias en este país con seis (5 en Rio de Janeiro y una en São Paulo). Asimismo, la escudería McLaren domina ambos renglones mencionados con 12 cada uno y el de podios con 33.

