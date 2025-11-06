Fórmula 1: Carlos Saizn habla sobre las claves del GP de Brasil

Suscríbete a nuestros canales

El piloto del equipo Williams, Carlos Sainz, señaló este miércoles 5 de noviembre que el "el clima siempre juega un papel importante", en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), vigésimo primera fecha del Mundial de Fórmula 1 que se disputará el próximo fin de semana. Agregó que habrá "que aprovechar todas las oportunidades" que esas circunstancias puedan ofrecer.

Cuál es el mejor resultado de Carlos Sainz en Brasil

"Viajando a Brasil para afrontar otro fin de semana con formato sprint, ya tengo ganas de pilotar en esa pista icónica en la que cualquier cosa puede suceder", reseñó la agencia EFE sobre unas declaraciones difundidas este miércoles por la escudería Williams. Recordemos que el piloto español ha disputado nueve ediciones del GP de Brasil, donde su mejor puesto al final de esta carrera fue un tercer puesto.

"Siendo un fin de semana con formato sprint, tendremos poco tiempo de entrenamiento (sólo habrá un libre), por lo que tendremos que darnos prisa en encontrar los reglajes adecuados", apuntó el talentoso piloto madrileño, que ocupa el undécimo puesto en el Mundial, con 38 puntos: exactamente 319 menos que el inglés Lando Norris (McLaren), que lidera el certamen con un punto de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri.

"Aprovechas cada momento"

"El clima siempre juega un papel importante en Sao Paulo, así que habrá que aprovechar todas las oportunidades que surjan y optimizarlas", manifestó Carlos con miras a la posible lluvia que podría caer durante el vigésimo primero de los 24 Grandes Premios de un Mundial que se cerrará el próximo 7 de diciembre en Abu Dabi.

"Los aficionados brasileños son muy apasionados y siempre es una gran semana, en la que nos animan de forma superlativa", añadió el español de Williams.