MLB: Esta es la lista definitiva de peloteros venezolanos en el Opening Day 2026

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De manera oficial, las 30 organizaciones que conforman la MLB tienen listos sus respectivos rosters para afrontar el Opening Day, el día más esperado por los fanáticos del beisbol. Para esta ocasión, la cifra de peloteros venezolanos activos cuenta con un incremento en comparación con el año pasado.

Y es que la temporada 2026 de las Grandes Ligas arrancará con un total de 57 jugadores criollos, repartidos en 24 equipos entre Liga Americana y Liga Nacional. Dicho número supera -por muy poco- los 55 que entraron en roster en el Día Inaugural de la zafra 2025.

Cabe resaltar dos casos especiales que marcaron diferencia este año, y son los de Jedixson Páez y José Franco, dos prospectos que se ganaron la confianza de sus respectivos cuerpos técnicos para tener una oportunidad de oro para convertirse en grandesligas.

Venezolanos en roster activo para el Opening Day

La lista a continuación refleja únicamente aquellos peloteros que entraron en el roster activo. Vale aclarar que hay otros jugadores venezolanos en roster de 40, pero con estatus en lista de lesionados y asignados en Ligas Menores.

Liga Americana (21)

División Este

Medias Rojas de Boston

Ranger Suárez (P) | Cardenales de Lara

Carlos Narváez (C) | Cardenales de Lara

Willson Contreras (IF) | Tiburones de La Guaira

Andruw Monasterio (IF) | Caribes de Anzoátegui

Wilyer Abreu (OF) | Águilas del Zulia

Azulejos de Toronto

Andrés Giménez (IF) | Cardenales de Lara

Rays de Tampa Bay

Yoendrys Gómez (P) | Cardenales de Lara

Yankees de Nueva York

NO HAY

Orioles de Baltimore

NO HAY

División Central

Guardianes de Cleveland

Gabriel Arias (IF) | Tiburones de La Guaira

Brayan Rocchio (IF) | Tiburones de La Guaira

Medias Blancas de Chicago

Luisangel Acuña (IF/OF) | Cardenales de Lara

Lenyn Sosa (IF) | Leones del Caracas

Everson Pereira (OF) | Cardenales de Lara

Jedixson Páez (P) | Caribes de Anzoátegui

Tigres de Detroit

Gleyber Torres (IF) | Leones del Caracas

Enmanuel De Jesús (P) | Navegantes del Magallanes

Reales de Kansas City

Salvador Pérez (C) | Leones del Caracas

Maikel García (IF) | Tiburones de La Guaira

Mellizos de Minnesota

NO HAY

División Oeste

Astros de Houston

José Altuve (IF/OF) | Navegantes del Magallanes

Angelinos de Los Ángeles

Oswald Peraza (IF) | Navegantes del Magallanes

Marineros de Seattle

Eduard Bazardo (P) | Navegantes del Magallanes

Leo Rivas (IF) | Tigres de Aragua

Rangers de Texas

NO HAY

Atléticos

NO HAY

Acá en la Liga Americana, tanto Anthony Santander como Pablo López aparecen en la lista de lesionados de Toronto y Minnesota, respectivamente.

Liga Nacional (36)

División Este

Bravos de Atlanta

José Suárez (P) | Navegantes del Magallanes

Robert Suárez (P) | Leones del Caracas

Ronald Acuña Jr. (OF) | Tiburones de La Guaira

Phillies de Filadelfia

José Alvarado (P) | Tiburones de La Guaira

Jesús Luzardo (P) | Águilas del Zulia

Rafael Marchán (C) | Tiburones de La Guaira

Nacionales de Washington

Keibert Ruiz (C) | Leones del Caracas

Andrés Chaparro (IF) | Águilas del Zulia

Jorbit Vivas (IF) | Tigres de Aragua

Marlins de Miami

Javier Sanoja (IF/OF) | Cardenales de Lara

Mets de Nueva York

Francisco Álvarez (C) | Navegantes del Magallanes

Luis Torrens (C) | Navegantes del Magallanes

División Central

Cerveceros de Milwaukee

Ángel Zerpa (P) | Tiburones de La Guaira

William Contreras (C) | Cardenales de Lara

Luis Rengifo (IF) | Navegantes del Magallanes

Jackson Chourio (OF) | Águilas del Zulia

Cardenales de San Luis

Pedro Pagés (C) | Leones del Caracas

Yohel Pozo (C) | Águilas del Zulia

Cachorros de Chicago

Daniel Palencia (P) | Navegantes del Magallanes

Moisés Ballesteros (C) | Leones del Caracas

Rojos de Cincinnati

Eugenio Suárez (IF) | Leones del Caracas

José Franco (P) | Navegantes del Magallanes

Piratas de Pittsburgh

NO HAY

División Oeste

D-backs de Arizona

Gabriel Moreno (C) | Cardenales de Lara

Jorge Barrosa (OF) | Tiburones de La Guaira

Eduardo Rodríguez (P) | Navegantes del Magallanes

Ildemaro Vargas (IF) | Cardenales de Lara

Juan Morillo (P) | Águilas del Zulia

Dodgers de Los Ángeles

Miguel Rojas (IF) | Tiburones de La Guaira

Edgardo Henríquez (P) | Tiburones de La Guaira

Gigantes de San Francisco

Luis Arráez (IF) | Navegantes del Magallanes

José Buttó (P) | Caribes de Anzoátegui

Padres de San Diego

Freddy Fermín (C) | Leones del Caracas

Germán Márquez (P) | Leones del Caracas

Bradgley Rodríguez (P) | Tiburones de La Guaira

Rockies de Colorado

Ezequiel Tovar (IF) | Tigres de Aragua

Antonio Senzatela (P) | Navegantes del Magallanes

Respecto a la Liga Nacional, Máximo Acosta y Brusdar Graterol aparecen en la lista de lesionados de Marlins y Dodgers, respectivamente.