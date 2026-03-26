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MLB: Esta es la lista definitiva de peloteros venezolanos en el Opening Day 2026

Hay un incremento de presencia venezolana en el Opening Day 2026 en comparación con la temporada anterior

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 08:39 pm
MLB: Esta es la lista definitiva de peloteros venezolanos en el Opening Day 2026
Foto: @redsox
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De manera oficial, las 30 organizaciones que conforman la MLB tienen listos sus respectivos rosters para afrontar el Opening Day, el día más esperado por los fanáticos del beisbol. Para esta ocasión, la cifra de peloteros venezolanos activos cuenta con un incremento en comparación con el año pasado.

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Y es que la temporada 2026 de las Grandes Ligas arrancará con un total de 57 jugadores criollos, repartidos en 24 equipos entre Liga Americana y Liga Nacional. Dicho número supera -por muy poco- los 55 que entraron en roster en el Día Inaugural de la zafra 2025.

Cabe resaltar dos casos especiales que marcaron diferencia este año, y son los de Jedixson Páez y José Franco, dos prospectos que se ganaron la confianza de sus respectivos cuerpos técnicos para tener una oportunidad de oro para convertirse en grandesligas.

Venezolanos en roster activo para el Opening Day

La lista a continuación refleja únicamente aquellos peloteros que entraron en el roster activo. Vale aclarar que hay otros jugadores venezolanos en roster de 40, pero con estatus en lista de lesionados y asignados en Ligas Menores.

Liga Americana (21)

División Este

    Medias Rojas de Boston

    • Ranger Suárez (P) | Cardenales de Lara
    • Carlos Narváez (C) | Cardenales de Lara
    • Willson Contreras (IF) | Tiburones de La Guaira
    • Andruw Monasterio (IF) | Caribes de Anzoátegui
    • Wilyer Abreu (OF) | Águilas del Zulia

    Azulejos de Toronto

    • Andrés Giménez (IF) | Cardenales de Lara

    Rays de Tampa Bay

    • Yoendrys Gómez (P) | Cardenales de Lara

    Yankees de Nueva York

    • NO HAY

    Orioles de Baltimore

    • NO HAY

    División Central

    Guardianes de Cleveland

    • Gabriel Arias (IF) | Tiburones de La Guaira
    • Brayan Rocchio (IF) | Tiburones de La Guaira

    Medias Blancas de Chicago

    • Luisangel Acuña (IF/OF) | Cardenales de Lara
    • Lenyn Sosa (IF) | Leones del Caracas
    • Everson Pereira (OF) | Cardenales de Lara
    • Jedixson Páez (P) | Caribes de Anzoátegui

    Tigres de Detroit

    • Gleyber Torres (IF) | Leones del Caracas
    • Enmanuel De Jesús (P) | Navegantes del Magallanes

    Reales de Kansas City

    • Salvador Pérez (C) | Leones del Caracas
    • Maikel García (IF) | Tiburones de La Guaira

    Mellizos de Minnesota

    • NO HAY

    División Oeste

      Astros de Houston

      • José Altuve (IF/OF) | Navegantes del Magallanes

      Angelinos de Los Ángeles

      • Oswald Peraza (IF) | Navegantes del Magallanes

      Marineros de Seattle

      • Eduard Bazardo (P) | Navegantes del Magallanes
      • Leo Rivas (IF) | Tigres de Aragua

      Rangers de Texas

      • NO HAY

      Atléticos

      • NO HAY

       

      Acá en la Liga Americana, tanto Anthony Santander como Pablo López aparecen en la lista de lesionados de Toronto y Minnesota, respectivamente.

      Liga Nacional (36)

      División Este

      Bravos de Atlanta

      • José Suárez (P) | Navegantes del Magallanes
      • Robert Suárez (P) | Leones del Caracas
      • Ronald Acuña Jr. (OF) | Tiburones de La Guaira

      Phillies de Filadelfia

      • José Alvarado (P) | Tiburones de La Guaira
      • Jesús Luzardo (P) | Águilas del Zulia
      • Rafael Marchán (C) | Tiburones de La Guaira

      Nacionales de Washington

      • Keibert Ruiz (C) | Leones del Caracas
      • Andrés Chaparro (IF) | Águilas del Zulia
      • Jorbit Vivas (IF) | Tigres de Aragua

      Marlins de Miami

      • Javier Sanoja (IF/OF) | Cardenales de Lara

      Mets de Nueva York

      • Francisco Álvarez (C) | Navegantes del Magallanes
      • Luis Torrens (C) | Navegantes del Magallanes

      División Central

      Cerveceros de Milwaukee

      • Ángel Zerpa (P) | Tiburones de La Guaira
      • William Contreras (C) | Cardenales de Lara
      • Luis Rengifo (IF) | Navegantes del Magallanes
      • Jackson Chourio (OF) | Águilas del Zulia

      Cardenales de San Luis

      • Pedro Pagés (C) | Leones del Caracas
      • Yohel Pozo (C) | Águilas del Zulia

      Cachorros de Chicago

      • Daniel Palencia (P) | Navegantes del Magallanes
      • Moisés Ballesteros (C) | Leones del Caracas

      Rojos de Cincinnati

      • Eugenio Suárez (IF) | Leones del Caracas
      • José Franco (P) | Navegantes del Magallanes

      Piratas de Pittsburgh

      • NO HAY

      División Oeste

      D-backs de Arizona

      • Gabriel Moreno (C) | Cardenales de Lara
      • Jorge Barrosa (OF) | Tiburones de La Guaira
      • Eduardo Rodríguez (P) | Navegantes del Magallanes
      • Ildemaro Vargas (IF) | Cardenales de Lara
      • Juan Morillo (P) | Águilas del Zulia

      Dodgers de Los Ángeles

      • Miguel Rojas (IF) | Tiburones de La Guaira
      • Edgardo Henríquez (P) | Tiburones de La Guaira

      Gigantes de San Francisco

      • Luis Arráez (IF) | Navegantes del Magallanes
      • José Buttó (P) | Caribes de Anzoátegui

      Padres de San Diego

      • Freddy Fermín (C) | Leones del Caracas
      • Germán Márquez (P) | Leones del Caracas
      • Bradgley Rodríguez (P) | Tiburones de La Guaira

      Rockies de Colorado

      • Ezequiel Tovar (IF) | Tigres de Aragua
      • Antonio Senzatela (P) | Navegantes del Magallanes

       

      Respecto a la Liga Nacional, Máximo Acosta y Brusdar Graterol aparecen en la lista de lesionados de Marlins y Dodgers, respectivamente.

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