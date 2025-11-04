GP de Brasil: Norris, Piastri y Verstappen le ponen samba a la lucha por el título de la Fórmula 1

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 se mueve al ritmo de la samba, ya que el domingo 9 de noviembre se realizará el Gran Premio de São Paulo y la sexta carrera sprint del calendario, donde tres pilotos (Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen) llegan encerrados en 36 puntos en la lucha por el título de la temporada 2025.

Características del GP de Brasil

El circuito de Interlagos será sede de la vigésima primera fecha del calendario mundial de automovilismo. Es el cuarto trazado más corto de la temporada con una longitud de 4.309 metros de recorrido, dividido en 15 curvas y diseñado en sentido antihorario. La principal característica del Autódromo José Carlos Pace es su desnivel y cambios de altura, siendo la más representativa la subida hacia la recta principal en aceleración pura.

El piloto más ganador del Gran Premio de Brasil es el francés Alain Prost con seis triunfos, mientras que la escudería más laureada en el trazado carioca es McLaren con 12 victorias. El brasileño Ayrton Senna es el que más pole positions tiene con seis (tres en Interlagos y tres en Jacarepaguá). Asimismo, el equipo McLaren domina este renglón entre las escuderías, también con 12 puestos de cuerda.

Historia del GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil, conocido actualmente como de São Paulo, se disputó por primera vez en 1972 y se incorporó al Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1973. Esta carrera tuvo dos sedes: el Autódromo José Carlos Pace en Interlagos (São Paulo) y, de forma intermitente, el Autódromo Internacional Nelson Piquet en Jacarepaguá (Río de Janeiro) en los años 1978 y 1981-1989.

El trazado experimentó un cambio significativo en 2004, cuando pasó a disputarse cerca del final de la temporada. Este movimiento de fecha aumentó la cantidad de público y una nueva identidad sobre todo por el clima lluvioso.

Desde entonces, el GP de Brasil fue escenario de algunas de las definiciones de campeonato más dramáticas y memorables: Kimi Räikkönen (2007), Lewis Hamilton (2008), Jenson Button (2009) y Sebastian Vettel (2012). A partir de 2021, la carrera fue oficialmente rebautizada como el Gran Premio de São Paulo, tras una renovación de contrato.

Cómo llega el campeonato

La temporada 2025 de F1 es una de las más parejas, con Lando Norris, Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen luchando por el título a falta de cuatro carreras. Norris, actual líder con 357 puntos tras su victoria en México (la sexta del año), logró una ventaja de un punto sobre su compañero Piastri. Su mejora clave fue solicitar la eliminación de datos como el tiempo delta en el volante, lo que le ha permitido concentrarse mejor en la pista y mejorar su ritmo de carrera. Piastri, en cambio, atraviesa un bajón mental y ha terminado detrás de Norris en las últimas cinco carreras.

A pesar de su bajón reciente, Piastri se mantiene a solo un punto de Norris, siendo un rival formidable. El otro contendiente es el campeón Max Verstappen, quien se recuperó gracias a las mejoras en el piso de su carro el RB21 de Red Bull. El neerlandés ha sido el que más puntos ha sumado en las últimas seis carreras, con la misma cantidad de podios y tres victorias, lo que le permitió remontar hasta 36 puntos de la cima a falta de cuatro carreras.

Horarios del GP de Brasil

El cronograma de este fin de semana en la Fórmula 1 estará apretado, ya que se realizará la quinta de seis carrera sprint del calendario. La acción en pista comienza el viernes desde las 10:30 de la mañana. Asimismo, se prevé lluvias débiles para los tres días de competencia.

Viernes 7 de noviembre: Práctica libre - 10:30 am

Viernes 7 de noviembre: Clasificación SprintF1 - 2:30 pm

Sábado 8 de noviembre: Carrera SprintF1 - 10:00 am

Sábado 8 de noviembre: Pole position del GP de Sao Paulo: 2:00 pm

Domingo 9 de noviembre: Gran Premio de Sao Paulo a la 1:00 pm