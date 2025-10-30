Motores

Massa lucha el título fuera de pista y demanda a la Fórmula 1

Por

Meridiano

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 11:08 pm
El Mundial de Fórmula 1 pero de la temporada 2008 parece que no ha teinado, luego que este miércoles 29 de octubre a el piloto Felipe Massa demandara contra la Formula One Managament (FOM), su ex dueño Bernie Ecclestone, y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El brasileñ exige que el título sea compartido y una indemnización de 85 millones de dólares por publicdad perdida. Massa alega que es el legítimo ganador de ese t´titulo debido a la trampa del Gran Premio de Singapur de 2008. El equipo Renault generó una estrategia para que Fernando Alonso ganara dicha carrera tras ordenarle a Nelson Piquet Jr. que chocara. Eso provocó la salida del auto de seguridad y Massa finalizó en el 13er puesto después de que su estrategia se viera comprometida.

Miércoles 29 de Octubre de 2025
Motores