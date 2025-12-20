Herlis Rodríguez y la fe de Caribes: "Tenemos la certeza de que vamos a ganar"

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui se encuentra en una posición privilegiada para asegurar su boleto a la siguiente ronda del campeonato 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Tras una racha positiva que ha devuelto la ilusión a la fanaticada oriental, el jardinero y referente del equipo, Herlis Rodríguez, compartió sus impresiones sobre el gran momento que atraviesa la organización.

“Todavía, obviamente, no estamos clasificados de forma matemática, pero nosotros tenemos la confianza, la fe y la certeza de que vamos a ganar este año”, expresó Rodríguez con determinación. El patrullero destacó que el ambiente en el clubhouse ha sido clave para los resultados recientes: “Yo creo que el rendimiento actual te deja saber que se están haciendo las cosas bien”.

El compromiso de un líder con su organización

Para Herlis, el éxito no es casualidad. El patrullero precisó que sentirse valorado y querido por la directiva y el cuerpo técnico de Caribes ha sido el motor que le ha permitido trasladar todo su potencial al terreno de juego, convirtiéndose en una de las piezas ofensivas y defensivas más consistentes del torneo.

“Estoy muy agradecido, amigo. Mira, yo creo que Dios es muy bueno y me dio este regalo de pertenecer a este equipo”, confesó el jugador, subrayando la conexión emocional que mantiene con la "Tribu", donde se ha consolidado como un capitán sin corona dentro del dugout.

Un momento mágico en tierras andinas

Uno de los puntos más altos de la temporada para Rodríguez fue su actuación en la serie especial disputada en el estado Táchira. El jardinero recordó con emoción su cuadrangular ante los Navegantes del Magallanes, una conexión que sentenció el encuentro y desató la euforia en las tribunas.

“Dar un jonrón para dejar en el terreno al rival, y más frente a mi familia, fue simplemente un momento mágico creado por Dios”, relató el jardinero sobre aquella jornada en San Cristóbal. Para Rodríguez, ese batazo no solo significó un triunfo en la tabla, sino un cierre perfecto para una semana donde el béisbol profesional regresó con éxito a los Andes venezolanos.

Con la mirada puesta en enero, Caribes de Anzoátegui espera mantener este ritmo arrollador para asegurar su presencia en la postemporada y pelear por un nuevo título para su vitrina.