Mery "Tu Loba" va por el Congo de Oro en Colombia

El próximo sábado 14 de febrero, la escena musical latina pone sus ojos sobre la imponente figura de Mery Tu Loba. La intérprete, que ha sacudido las carteleras de merengue en el último año, llega a Barranquilla (Colombia) para competir por el máximo galardón de la música tropical, el Congo de Oro. Es importante destacar que es la única mujer que entra en competencia por el codiciado galardón caribeño, lo que significa un reto enorme.

Mery Tu Loba llega a este escenario en el punto más alto de su carrera. Con una trayectoria que comenzó rompiendo esquemas como la primera mujer en la orquesta del maestro Bonny Cepeda, la artista representará tanto a Venezuela como a República Dominicana, país que la adoptó artísticamente y donde perfeccionó su estilo y forjó la fuerza escénica que hoy la define.

"Llevo conmigo la bandera de mi Venezuela natal y el ritmo que me regaló mi amada Dominicana. Estar en Barranquilla es cumplir un sueño y una responsabilidad con el merengue de calidad", expresó la artista

¿Qué es el Congo de Oro?

Considerado el "Oscar" de la música tropical, el Congo de Oro es el trofeo más prestigioso que otorga el Festival de Orquestas durante el Carnaval de Barranquilla, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Obtener esta estatuilla no solo consagra el talento de un artista, sino que lo sitúa en el olimpo de las leyendas que han hecho vibrar al Caribe.

El público barranquillero será testigo de una propuesta visual y sonora cargada de sensualidad, donde la energía de "La Loba" promete dominar el escenario. El repertorio para esta cita histórica incluye sus éxitos "Sola", "El Lobo", "Esperando" y "Acaríciame".

Con su participación el sábado de Carnaval, Mery Tu Loba reafirma que el merengue tiene rostro femenino y una fuerza imparable que no conoce fronteras.