Luka Doncic hace historia: El tercer jugador más joven en alcanzar esta marca

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La estrella de Los Ángeles Lakers, Luka Doncic, ha vuelto a inscribir su nombre en los libros de récords de la NBA tras superar la barrera de los 14,700 puntos en su carrera profesional. El esloveno lo ha logrado a la edad de 27 años y 16 días, consolidándose como uno de los anotadores más dominantes y precoces que ha visto la liga en sus casi ocho décadas de existencia.

En compañía de gigantes

Alcanzar esta cifra antes de los 28 años es una anomalía estadística que solo dos de los mejores jugadores de todos los tiempos habían conseguido antes que él. En este exclusivo podio, Doncic ahora escolta a LeBron James, quien posee el registro más temprano con apenas 25 años y 53 días, y a Kevin Durant, quien alcanzó la marca a los 25 años y 192 días. Al situarse justo detrás de estos dos titanes, Luka reafirma que su ritmo de producción ofensiva pertenece a una categoría histórica propia.

Un ritmo de leyenda

Lo que hace que el hito de Doncic sea aún más impresionante es el contexto del juego moderno. A diferencia de James y Durant, quienes llegaron a la liga directamente desde la secundaria o tras un solo año universitario, Luka traía consigo la experiencia del baloncesto europeo, pero ha logrado adaptar su juego de una manera tan eficiente que su promedio de puntos por partido lo mantiene en una trayectoria que podría amenazar los puestos más altos de la lista de anotadores históricos si mantiene la salud y la consistencia.

Mientras que otros jugadores suelen alcanzar su "pico" físico y técnico a los 27 años, Doncic ya tiene en su haber una producción ofensiva que a la mayoría de los miembros del Salón de la Fama les tomó más de una década construir.