José Armando Bracho busca un Stakes y las 900 victorias esta semana en Estados Unidos

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Aunque ya cumplió con tres compromisos de montas la tarde de este lunes en el óvalo de Mahoning Valley Race Course, el jockey venezolano José Armando Bracho buscará esta semana alcanzar la cifra redonde las 900 victorias como profesional en Estados Unidos y un Stakes más a su cuenta personal.

Montas del martes de José Armando Bracho

Para este martes, Bracho tiene dos compromisos en la jornada de Mahoning, la primera de ellas, será en la sexta competencia, en un Maiden Claiming de $17.700 en arena donde montará al ejemplar Lordbetwentothorns del trainer Justin Radosevich, y luego en la octava prueba, en Allowance Optional Claiming de $30.300 donde llevará las riendas del purasangre Chiron, pensionado de Richard Estvanko.

Stakes del jueves.

En la programación de carreras del día jueves en Mahoning Valley Race Course, se realizará una agenda de ocho carreras donde la más importante será la edición 2026 del Southern Park Stakes para potras de tres años en recorrido de 1.400 metros donde montará a tresañera No Napping, del trainer Jay Bernardini, la cual sale como una de las principales favoritas para alcanzar la fotografía al final de la carrera.

Bracho comienza la semana con un total de 898 victorias en su carrera como jinete en Estados Unidos, por lo que buscará alcanzar el par de triunfos que le hacen falta para pasar al noveno piso de centenas de triunfos en el turf norteamericano.