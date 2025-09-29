Mery Tu Loba conquistó el Movistar Arena de Bogotá

Suscríbete a nuestros canales

Mery Tu Loba llevó su sello indomable y su poderosa voz a uno de los escenarios más importantes de Colombia: E Movistar Arena, de Bogotá, donde se presentó el pasado 20 de septiembre, dentro del marco del espectáculo “Danny Marín y sus Amigos”.

Ante una entusiasta multitud que superó las 8 mil personas, la intérprete de éxitos como “Sola” y “El Lobo” elevó la temperatura del recinto y confirmó su lugar en el ámbito de la música caribeña.

Fue una noche de entrega y conexión con audiencias masivas, marcada por una puesta en escena cuidada, una banda sólida y un show que fusionó potencia vocal, carisma y un repertorio pensado para el público colombiano, conocido por su exigencia y su fascinación por la música de alta calidad. Mery Tu Loba sedujo a la audiencia, anotándose otro éxito profesional.

La cantante venezolana compartió tarima con figuras legendarias del merengue que han marcado hitos en la historia del género: Wilfrido Vargas, Bonny Cepeda, Fulanito, Kinito Méndez y Miriam Cruz. Este encuentro intergeneracional, que reunió a referentes de distintas generaciones, ofreció un marco perfecto para demostrar la vigencia y la universalidad del merengue y la música tropical en el mercado colombiano.

Cada artista aportó su sello característico, creando un clima de fiesta que mantuvo al público en un estado de euforia sostenida durante toda la velada.

Durante su presentación, Mery Tu Loba interpretó una selección de temas los temas “Mayores”, en su versión merengue, que mostró un pulso bailable impecable, y “Tú sin mí”, un tema que se convirtió en un himno de desamor y resiliencia para muchos seguidores. Además, la artista presentó uno de sus canciones más populares, “El Lobo”, que cerró con un clímax emocional y una ovación sostenida del público.

Su identidad escénica, caracterizada por una presencia poderosa y una conexión directa con el público, quedó patente en cada intervención; cabe destacar que históricamente el público de Bogotá se ha caracterizado por ser bastante difícil de conquistar, sin embargo ante la arrolladora presencia de Mery tu Loba, fueron atrapados por su talento simpatía

Nota de prensa