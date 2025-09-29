Detalles clave: Comisarios reciben el informe del jinete de Grandiossus

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo, el hipódromo La Rinconada celebró la reunión de carreras número 37 del año con una cartelera de doce competencias. La jornada se desarrolló bajo la tarde capitalina y sirvió de marco para una nueva hazaña del juego de las mayorías.

El tradicional 5y6 nacional comenzó en la séptima carrera y volvió a marcar un monto récord de recaudación por vigésima cuarta semana consecutiva.

No obstante, el alto volumen de apuestas y la lógica en los resultados impactaron el dividendo. El pago a los felices ganadores con seis aciertos superó ligeramente los 6.000 bolívares, una cifra considerada baja. Esta situación se debió, fundamentalmente, a que varios ejemplares favoritos lograron la victoria en las válidas, lo que redujo drásticamente el pozo a repartir entre los acertadores.

Grandiossus: Resultados de Carrera Informe

En la cuarta válida del 5y6 nacional, que se corrió a las 4:45 de la tarde, en distancia de 1,200 metros, para caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera con una nómina de nueve participantes y con una bolsa a repartir de $28.600.

El ganador de la prueba fue el pensionado de Freddy Petit, Pan de Azúcar, con la monta de José Gilberto Hernández, con un tiempo de 73,3 y pagó un monto de Bs. 104,67 a ganador.

En la misma prueba, el entrenador Rafael Cartolano inscribió el purasangre Grandiossus, con la monta del látigo aprendiz Winder Véliz, con un peso de 52 kilos, el cual terminaría en la sexta casilla.

Su jinete, Véliz informó a los comisarios de pista, al finalizar la carrera que su conducido, venia incomodo de las manos., así lo dio a conocer la Junta Nacional de Comisarios del INH en las resoluciones finales de la trigésima séptima reunión del año, que son publicadas en la cuenta de la institución en diferentes redes sociales.