La Rinconada se despide de septiembre: 12 carreras marcan la reunión 37 del hipódromo

La Rinconada se prepara para la reunión número 37 de la temporada, una jornada que marca el cierre del mes de septiembre y el inicio del último cuatrimestre del año. El majestuoso óvalo caraqueño será el epicentro de una nueva fecha del calendario hípico que, sin pruebas selectivas, se enfoca en ofrecer un completo programa de competencias.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó la programación para este domingo 28 de septiembre, la cuarta fecha del tercer meeting del año 2025. Los aficionados disfrutarán de un total de 12 carreras que comienzan a la 1:00 de la tarde. La jornada, aunque no cuenta con clásicos, tendrá la disputa de una prueba Condicional Especial que será de gran atractivo para los apostadores y amantes de la velocidad pura.

La gran atracción del día, como es costumbre, será el 5y6 nacional, que inicia en la séptima competencia. Este tradicional juego de apuestas mantiene una racha impresionante, ya que ha superado sus montos de recaudación por 23 semanas consecutivas.

Para esta oportunidad, la meta es superar el impresionante monto de Bs. 145.900.070,00. Esta cifra no solo refleja la pasión de los venezolanos por el hipismo, sino también la confianza en el sistema de apuestas. Con doce carreras programadas, la jornada se convierte en una oportunidad única para disfrutar de la emoción del turf.

A la altura de la sexta carrera de la tarde se presenta una Condicional Especial para caballos nacionales e importados de tres y más años, para esta ocasión ocho participantes se darán de la partida en un recorrido de 1.400 metros y por un adicional especial a repartir de $32.500, con la presencia de Master Shot (01), Miketyson (02), Li Tre Fratelli (03), Suanfonson (04), Combination (05), Sun Classic (06), Bombazo (07) y cierra la Skyline (08). La carrera se disputará a las 3:05 pm previo al inicio del 5y6 nacional.

Otra de las pruebas de peso será en distancia de 1.200 metros es la que se llevará a cabo en la cuarta de las válidas, para esta ocasión nueve ejemplares nacionales e importados de tres ganadores de una carrera son los participantes: Gabatte (01), Pan De Azúcar (02), My Returning Mate (03), Noqueador (04), Astro Zeta (05), Barbasco (06), Grandiossus (07), Rafiki (08) y Drako (09) hora de salida 4:45 pm y dicha prueba es la antesala es parte del juego del 5y6 nacional.

Lucha por la estadística en el tercer meeting

La batalla por el liderato no da tregua en el hipismo nacional. En el tercer meeting, los entrenadores Carlos Luis Uzcátegui y Fernando Parilli están empatados en la cima de la tabla con cuatro triunfos cada uno. Cabe destacar que, en el caso de Parilli, sus victorias se deben, en parte, a la acertada administración de la caballeriza de su hijo, quien se encuentra suspendido.

Aray marca la pauta entre los jinetes

La competencia entre los jinetes es igualmente intensa. Tras solo tres fechas, Jhonathan Aray ha demostrado un gran nivel al superar a sus rivales por una ventaja de tres victorias. Con un desempeño notable, Aray busca obtener su segundo título en un meeting en lo que va del año y de su carrera profesional.