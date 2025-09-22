Por primera vez esta yunta logra una importante proeza en el Clásico Hípica Nacional (GI)

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 12 carreras entre ellas dos condicionales especiales y cuatro pruebas selectivas formaron parte de la programación de la reunión número 36 que se realizó este domingo 21 de septiembre en el hipódromo La Rinconada.

A la altura de la quinta carrera del ciclo no válido se efectuó la edición 25 del Clásico Hípica Nacional (GI), para yeguas nacionales e importadas de tres y más años para el recorrido de 2.000 metros, más un premio a repartir de 150 mil dólares.

La Rinconada: Yunta primera victoria Clásico Hípica Nacional Datos Hípicos

Fast Sensations, con el número 1, se coronó como la ganadora de la competencia. Montada por el "General" Jaime "Pocho" Lugo y presentada por Carlos José Radelli, la yegua defendió los colores del Stud Mamá Adela & Money Run, con crono de 128 segundos exactos para el recorrido de los dos kilómetros.

Con esta victoria, la ejemplar nacida y criada en el Haras Los Caracaros suma 13 triunfos en 22 presentaciones en el óvalo de Caracas.

Para la dupla de Lugo y Radelli, este triunfo en la carrera clásica marca un hito. Es su primer lauro juntos en esta competencia clasico, lo cual tiene un significado especial para sus trayectorias profesionales y les asegura un lugar en los libros dorados del hipismo venezolano.