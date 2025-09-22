Jinete japonés que participó en La Rinconada consiguió este récord histórico en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana el hipódromo de Los Alamitos, ubicado en California, celebró varias tandas de carreras en la cual el jinete nipón Kazushi Kimura, tuvo una activa participación con un total 18 compromisos de monta para tres victorias desde el viernes hasta el domingo, para totalizar la hazaña dentro su carrera profesional entre los países del norte, Canadá y Estados Unidos.

Kazushi Kimura alcanzó un hito en carrera profesional

El jinete Kazushi Kimura, a su arribó en el continente norteamericano en 2018, donde se estableció en 2018 en Canadá, y hasta la fecha obtuvo su victoria número 1.000 el pasado fin de semana a bordo del ejemplar Tee N Off en la quinta carrera del sábado en Los Alamitos.

Kimura, originario de Hokkaido, Japón y tres veces campeón jockey en Canadá (2021, 2022 y 2023) antes de mudarse al sur de California el año pasado año, además de coleccionar los títulos como jinete aprendiz en Canadá y Estados Unidos. El nipón de 26 años, le toó guiar al triunfo a Tee N Off, un castrado de 3 años, hijo de Stay Thirsty, propiedad de MM Wilkes Racing, John Mihalijevich y el criador Terry Lovingier y entrenado por Steve Knapp, que ganó por dos cuerpos, en crono de 70”3 para 1.200 metros.

Kimura, luego de conseguir esta cifra histórica en su carrera profesional, manifestó a los medios, que su objetivo principal es convertirse en el mejor jockey del mundo.

Kimura, con estas victorias del fin de semana totaliza 63 en la temporada, y consiguió su segundo título consecutivo en Los Alamitos. El nipón ganó el meet que se corrió entre 20 de junio y 6 de julio. Y Ahora finalizó colíder con Kyle Fey y Edgar Payeras, con seis victorias. El jockey japonés continuará esta semana en el mitin de otoño en Santa Anita, que inicia este viernes 26 de septiembre.