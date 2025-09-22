Jinete ganador del Kentucky Derby se encuentra en cuidado intensivos luego de la rodada

Suscríbete a nuestros canales

La profesión de jinete ha sido siempre una de las más difíciles entre los deportes. Una función que tiene como principal restricción el peso, sin excepciones para llevar a cabo las montas. Handicap, que requiere persistencia, esfuerzo y mucha disciplina para el régimen de alimentación, además de ejercicio regular para mantener el cuerpo al cien por ciento.

Jinete mexicano rueda con consecuencias en Churchill Downs

Además de su trabajo cotidiano, los jockeys enfrentan a diario arriesgadas rodadas, tanto en las competencias como fuera de ellas. Enfrentan ejemplares de más de 400 kilos, que deben manejar cualquier indocilidad del noble pura sangre de carreras.

Durante la tarde de este domingo en la jornada propuesta por el hipódromo de Churchill Downs, Brian Hernández Jr., jinete ganador del Kentucky Derby (G1) con Mystic Dan 2023 y el piloto oficial del Caballo del Año 2024, Thorpedo Anna, sufrió una aparatosa rodada este domingo en la tercera carrera de la jornada, cuando le tocó llevar al juvenil de dos años, Sgt. García, cuando el caballo se lesionó una de sus patas delanteras cerca del poste de los 500 metros, tumbando a Hernández.

En un tuit de la red social “x” la esposa de Brian Hernández Jr., Jamie, dio a conocer el estado de salud del jinete experimentado Brian. En el mismo indica que el jockey, sufrió; Hernández fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Louisville, según informó su esposa, Jamie, en una publicación en redes sociales el domingo por la noche. Jamie Hernández informó que su esposo sufrió siete costillas rotas, un pulmón perforado, una laceración hepática que fue reparada mediante un procedimiento y una hemorragia que está siendo monitoreada.

Aemás, indicó: "La vida de jockey no es para los débiles. Es agotadora física y mentalmente", escribió Jamie Hernández en la publicación. "Gracias por sus oraciones. Sigan orando".