Hermano de Selena Quintanilla cuenta cómo murió su padre

En la madrugada del 24 de diciembre de 2025, A.B. Quintanilla, reconocido músico y hermano de la legendaria Selena Quintanilla, se abrió con sus seguidores para contar cómo fue la despedida de su padre, Abraham Quintanilla, quien murió el pasado 13 de diciembre a los 86 años.

Así murió el padre de Selena Quintanilla

Con la voz entrecortada y visiblemente conmovido, A.B. publicó en su cuenta de Instagram un par de videos en los que detalló cómo ocurrieron los últimos momentos de su padre.

“Él se fue mientras dormía, como a muchos de nosotros nos gustaría irnos. Espero y rezo para que no haya sufrido”, confesó el productor musical, transmitiendo un mix de dolor y alivio en medio de la pérdida que se dio justo el día de su cumpleaños.

La muerte de Abraham Quintanilla, más de tres décadas después del trágico asesinato de su hija Selena en 1995, representa para la familia Quintanilla y sus millones de seguidores, un momento de duelo profundo y reflexión sobre un legado que marcó la historia de la música latina.

La última petición de Abraham

Uno de los aspectos que más conmovió a los fans fue la revelación sobre la última voluntad de Abraham. Según A.B., su padre dejó instrucciones claras antes de morir: no quería un funeral tradicional.

En cambio, su deseo era ser cremado, un detalle al que la familia se ha comprometido a respetar estrictamente en estos días de despedida.

La muerte de Abraham Quintanilla también ha puesto de manifiesto la profunda unión familiar en momentos de dolor. En sus declaraciones, A.B. destacó el papel de su padre como un hombre fuerte y amoroso.

Además de la tristeza, aseguró que compartirá más detalles sobre las causas médicas del fallecimiento en cuanto la familia tenga información oficial, pues considera que, como figuras públicas, también tienen la responsabilidad de informar a los fans que han acompañado a su padre durante tanto tiempo.