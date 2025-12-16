Viudo de Selena se despide con profundo dolor de Abraham Quintanilla

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del entretenimiento latino está en conmoción tras la muerte de Abraham Quintanilla Jr., patriarca de una de las familias más icónicas de la música tejana y padre de la legendaria Selena Quintanilla.

Sin embargo, la atención mediática se disparó no solo por el fallecimiento del hombre que marcó una era, sino por la reacción de Chris Pérez, el exesposo de Selena, cuya historia con la familia siempre estuvo marcada por tensión, complicidad y drama.

La muerte de Abraham Quintanilla sacudió al mundo

Abraham Quintanilla, quien falleció el sábado 13 de diciembre a los 86 años, dejó un legado inolvidable como mánager, padre y protector de la carrera de su hija Selena que murió trágicamente en 1995.

La noticia fue anunciada por su hijo Abraham ‘A.B.’ Quintanilla III a través de redes sociales, sumando un profundo sentido de duelo y reflexión sobre la huella que dejó en la industria musical latina.

“Hoy siento que mi corazón está destrozado en un millón de pedazos... Lo siento mucho por mi mamá que tiene que vivir con el dolor de perder a su bebé y a su marido”, fue uno de los mensajes que escribió A.B. en su perfil de Instagram.

Chris Pérez se pronuncia

Aunque muchos esperaban que Chris Pérez guardara silencio, el guitarrista finalmente se pronunció con un mensaje que lo dice todo sin decirlo explícitamente.

El viudo de Selena publicó un comunicado en su cuenta personal de Instagram, donde recuerda a Abraham como un hombre de fe, disciplina y amor, destacando su inquebrantable compromiso por preservar el legado de Selena.

En su mensaje, Pérez describió a Abraham como “un amado esposo, padre y patriarca de la familia Quintanilla”, subrayando su dedicación para cuidar la memoria de la Reina del Tex-Mex.

“Él también era todo acerca del amor, la nutrición y la protección. Cuando estaba viviendo el momento, con todas mis colgadas, no me di cuenta de lo especial que era”, agregó en su extenso mensaje que finalizó con: “Siempre te amaré y te extrañaré”.