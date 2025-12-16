Sofía Vergara le grita al mundo su amor por un galán 14 años menor que ella

Suscríbete a nuestros canales

Después de meses de rumores, especulación y miradas curiosas, Sofía Vergara habría confirmado oficialmente su nuevo romance con un gesto tierno que dejó a millones sin palabras.

La actriz colombiana, icono de Hollywood y sensación en redes, decidió poner punto final a los chismes y mostrar al mundo quién es el afortunado que robó su corazón, luego de haberse separado de Joe Manganiello, con quien estuvo casada por 7 años.

Así hizo público su romance Sofía Vergara

Vergara, quien usualmente mantiene su vida privada lejos de los focos, compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a su nueva pareja el empresario estadounidense Douglas Chabbott.

La publicación que estuvo acompañada de un contundente: “Te amo”, fue captada en un elegante restaurante de Nueva York, donde la actriz aparece radiante junto a Chabbott, destilando química y complicidad.

Con ese simple mensaje, Sofía no solo confirmó que están juntos, sino que revolucionó las redes sociales, pues, surgieron todo tipo de reacciones en la publicación.

¿Quién es Douglas Chabbott?

Contrario a lo que muchos imaginaron, el nuevo novio de Vergara no es una estrella de cine ni un músico famoso. Douglas Chabbott, de 39 años, es un exitoso empresario estadounidense vinculado al mundo de la moda y la joyería de lujo en Nueva York.

Actualmente, se desempeña como vicepresidente de Dasan Inc., una firma especializada en joyería fina como oro, diamantes y piezas exclusivas, con presencia en Manhattan.

Su relación no es completamente nueva en el radar de los paparazzi, pues, la pareja ya había sido vista junta en diversos eventos sociales, incluyendo cenas, escapadas a yates y salidas públicas que encendieron los rumores mucho antes de la confirmación oficial.

Una de las notas más comentadas en redes es la diferencia de edad entre Sofía y Douglas: 14 años. Ella, con 53 años y una carrera consolidada en Hollywood; él, joven empresario de 39 años. Los comentarios de los fans no se hicieron esperar.