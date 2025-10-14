El ajustado traje de baño que Sofía Vergara llevó a las Bahamas

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más la actriz colombiana Sofía Vergara, deslumbra en las redes sociales por unas increíbles fotografías en traje de baño. La modelo residenciada en Estados Unidos, llevó un bañador en color negro, que envolvió a la perfección su tonificada silueta.

Un bañador sensual

La fotografía fue captada en la isla de las Bahamas, con el traje de baño que tenía un pronunciado escote, que destacó no solo el cuerpo de la artista, sino también la piel bronceada que tiene y que cuida.

A sus 52 años la belleza demuestra que es toda una experta en llevarse toda la atención en las redes sociales, ya que el post acumula muchos comentarios de halagos por lucir tan radiante en sus vacaciones en Casa Chipi Chipi, de las Bahamas.

Poco maquillaje y el cabello suelto, fue como Vergara complementó el look playero, en un lugar que se ha convertido en su escape favorito para disfrutar de calor, sol y sabor caribeño.

No es la primera ocasión que la estrella de “Modern Family”, compartes imágenes sensuales en la playa, parte de su carrera se ha desarrollado posando en revistas y calendarios con bañadores únicos.