¡Noticia impactante! La mejor yegua del mundo no estará presente en la Copa de Melbourne

A primera hora de la mañana de este martes 14 de octubre se pudo conocer el retiro de la mejor yegua del mundo según el Global Horses Ranking hasta el domingo 12 de los corrientes, para la Copa de Melbourne, a correrse en Australia. El retiro se pudo conocer tras la última fase de ratificación para las pruebas a correrse para la fecha. Via Sistina, aparece entre los 13 ejemplares retirados hasta la fecha.

Via Sistina, catalogada como la mejor yegua del mundo según la última actualización de la Global Horses Ranking, donde, se ubica quinta en la tabla, superada por Ka Ying Rising, Sovereignty, Fierceness y Calandagan, ha sido retirada este martes de la prueba más emblemática de Australia, The Melbourne Cup, que tendrá una bolsa de 10 millones de dólares australianos (4,86 millones de libras esterlinas/5,58 millones de euros).

El yegua de siete años ha conseguido en su campaña nueve victorias del Grupo 1 desde que llegó a Australia procedente de George Boughey y estaba entre los favoritos para la carrera más importante del país en Flemington el 4 de noviembre.

La yegua entrenada por Chris Waller correrá en cambio en la Cox Plate, una carrera en la que consiguió una victoria por ocho cuerpos en octubre pasado. El reto de Gran Bretaña e Irlanda para la Copa Melbourne sigue intacto, con todas las bajas representando a entrenadores australianos. Entre otras ausencias notables se encuentra Aeliana, entrenada por Waller, que ganó el Derby Australiano en abril.

De esta manera, Sir Delius lidera las apuestas de la Copa de Melbourne. Luego de cumplir campaña en Francia ha brillado desde que se unió a Gai Waterhouse y Adrian Bott, y se preparó para la gran carrera con una impresionante victoria en el Turnbull Stakes del Grupo 1.

Entre los extranjeros, los handicappers, consideran a Al Riffa como el caballo con más posibilidades de ganar. El caballo de cinco años, entrenado por Joseph O'Brien, se ha mantenido para esta carrera desde que ganó el Irish St Leger en Curragh el mes pasado.