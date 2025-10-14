El Potro de victoria selectiva vuelve a La Rinconada con hambre de triunfo

Suscríbete a nuestros canales

Un tercer meeting muy parejo de la temporada 2025 continua este domingo 19 de octubre en el hipódromo La Rinconada, con la realización de la cuadragésima reunión que traerá consigo una programación de 12 emocionantes que incluyen dos pruebas selectivas para potros y potrancas en el ciclo no válido.

Ragnar: Reaparece La Rinconada Datos Hípicos

El tresañero alazan Ragnar (llevará número cinco en la gualdrapa) reaparecerá a la arena caraqueña luego de 224 día sin correr para participar en la misma primera carrera especial para caballos nacionales e importados de tres años ganadores de una carrera.

Para esta ocasión el entrenado de David Palencia contará con la monta de Hemirxon Medina por primera vez. Ragnar es un potro hijo de Vacacion en Awesome Sophia por Strong Contender que tiene campaña de dos actuaciones para un primero.

Precisamente en su debut sorprendió a más de uno al ganar el clásico “Antonio José de Sucre” (GI) en 1.400 metros y con la monta de Johan Aranguren.

Posteriormente es inscrito luego de un receso para disputar el clásico “Mauricio Azar” (GIII) en la reunión número ocho del 2025 y no deslució al arribar en la tercera casilla a seis cuerpos y medio del ganador El Relámpago.

Ejercicios previos: La Rinconada Datos hípicos

Oct 03 H. Medina E/S 26,1 38,4 50,3 (800) 3 cuerpos, al tiro, cargó afuera.

Oct 11 H. Medina E/S 14,4 27,3 40,4 52,4 65,1 (1000) 80/95,1// cómodo a 2c de De Nene con remate de 12,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.