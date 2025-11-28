Los Melódicos celebrarán su aniversario con un concierto en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Después de la exitosa presentación en el Centro Cultural Chacao el pasado 01 de octubre, Los Melódicos, “La Orquesta que impone el ritmo en Venezuela y el mundo”, repotencia su espectáculo aniversario y llega al imponente Teatro Municipal de Caracas en el marco de la celebración de sus 67 años de vida artística, en un espectacular concierto con todos sus éxitos y el estreno de su nuevo sonido.

Fundada por el Maestro Renato Capriles en 1958, Los Melódicos han sido declarados Patrimonio Cultural de Venezuela y mantienen una agenda activa con proyectos y conciertos para conmemorar su trayectoria bajo la dirección de su hija Iliana Capriles, quien desde hace 14 años lleva la batuta al frente de una generación de relevo impecable, manteniendo su calidad y traspasando fronteras, no solamente con los músicos que la integran, sino también a través de sus intérpretes Mona Caló, Gino Rosario, Geancarlo Collet y Harold Sojo.

El espectáculo bajo la producción del reconocido animador y locutor Enzo Esposito, contará con la participación de Invitados Especiales que se unen a esta celebración aniversaria y el público también será parte de esta gran fiesta musical, en la que podrán concursar con ellos en vivo y ganar fabulosos premios recordando el famoso programa de tv “Compre la Orquesta con Los Melódicos”.

Entradas, precios y fecha

Esta es una invitación para toda las familias venezolanas para compartir, cantar, bailar y celebrar los 67 años con Los Melódicos, la velada es el próximo domingo 07 de diciembre a las 4:00 p.m.

Las entradas tienen un costo de: