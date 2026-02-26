Baja de última hora: La segunda válida del domingo pierde a un fuerte candidato en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 10 del primer meeting será este domingo 01 de marzo por lo que se realizará una programación de 12 competencias que a pesar de no incluir pruebas selectivas el 5y6 luce muy parejo y promete excelentes dividendos.

En horas de la tarde de este jueves 26 de febrero, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH) informó por sus plataformas digitales, el retiro de un caballos que estaba inscrito para participar en la octava competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para un lote de caballos nacionales e importados de 7 y más años, ganadores de 3, 4 y 5 carreras, en distancia de 1.100 metros.

Caballo: Retiro 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Precisamente, para esta prueba válida participaba el castaño de siete años, Bendito (número 4), repetía en la monta del jinete profesional Félix Velásquez y el mismo goza del entrenamiento del destacado Jorge Salvador.

El representante del Stud “Enigma” cuenta con una campaña de 33 actuaciones para cinco actuaciones en el óvalo de Coche.

Su última actuación en la arena caraqueña fue el día 25 de enero del presente año, donde fue capaz de llegar en la tercera casilla a seis cuerpos y medio del ganador My Five Mate.

Motivo del Retiro: Bendito La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el ente público hípico, la razón por la que retiraron al pupilo de Jorge Salvador es por Hemorragia Pulmonar Inducida por el ejercicio.