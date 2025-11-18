Última hora: Anuncian el primer retiro para el juego del 5y6 nacional en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo un atractivo y extenso programa de 12 competencias en el majestuoso óvalo de Coche. La jornada promete ser de alta jerarquía con la disputa de dos pruebas selectivas de Grado II, ambas pautadas en la exigente distancia de 1.800 metros. Uno de los clásicos se disputará en el grupo de las carreras no válidas, y el otro, como pieza central, se ubicará dentro del marco del 5y6.

Además de los clásicos, la reunión contará con el emocionante inicio del 5y6 Nacional. Este juego de apuestas, que es la pasión de la fanaticada, buscará otra buena recaudación y dará inicio en la séptima carrera, la primera de las válidas.

Se espera que, con la calidad del programa y los atractivos montos garantizados, la reunión 45 supere las cifras registradas en semanas previas, para así consolidar el buen momento del hipismo en el país.

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional Nómina Yeguas

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la tarde de este martes 18 de noviembre, a través de sus redes sociales, se conoció la información de una yegua que estaba inscrita para la octava competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Se trata de Anasoli (número 3) pues iba a una nueva carrera especial para yeguas nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

Esta ejemplar es nacida y criada en el Haras Monumental, y sería conducida en esta ocasión por el jinete aprendiz Omar Rivas, en su más reciente actuación había llegado en la sexta casilla en prueba ganada por Encantadora.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la pupila de Deivis Guevara por Estado Febril.