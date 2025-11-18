¡Alerta hípica! Jean Carlos Rodríguez sale a romper récords este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada paraliza a la fanaticada hípica esta semana con la realización de la reunión número 45 de carreras, una jornada que ofrece un programa de alto nivel. La afición disfrutará de la disputa de dos clásicos de gran jerarquía en 1.800 metros: el Clásico Burlesco (GII), en las no válidas, y el Clásico "Aviación Militar Bolivariana" (GII), pautado como quinta válida del 5y6.

Este importante clásico se dirige a rendir honores a la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela, centinela incansable de nuestro cielo soberano. Su compromiso con la defensa nacional, el servicio humanitario y la protección de nuestro espacio aéreo la consolida como un pilar fundamental de la patria.

Récord Histórico de Triunfos: Tovar Reunión 45

Esta importante prueba, que data de 1953, tiene hasta el momento dos jinetes que ostentan el récord de más triunfos, con siete victorias cada uno: el recordado Juan Vicente Tovar y el aún activo Jean Carlos Rodríguez.

El legendario Tovar logró sus siete triunfos con los siguientes ejemplares:

Año Yegua Ganadoras 1977 Ligiola 1985 Rymer Reef 1986 Capaz 1987 Sátira 1990 Princess Along 1992 Epona 1997 Come On Honey

Por su parte, el jinete Jean Carlos Rodríguez, quien todavía se mantiene activo en el óvalo de Coche, ostenta la misma cantidad de victorias en esta selectiva. Sus triunfos históricos fueron con:

Año Yegua Ganadoras 2000 Front Stage 2006 Mestiza 2008 Ibiza 2009 Eréndira 2013 Miss Sherezade 2015 Violent Love 2018 Ensenada

Oportunidad de Desempate para el "Yankee": La Rinconada

Ese domingo, en la realización de una nueva edición de esta selectiva, el experimentado Jean Carlos Rodríguez tiene una oportunidad única para romper el empate y establecer un nuevo récord individual de triunfos.

El "Yankee" montará a la yegua alazana Quality Princess, una pupila que entrena José Gregorio Rodríguez. En el papel, la yegua no figura entre las más preferidas por el público apostador. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta hija de Big Prairie tiene una campaña de 39 actuaciones para cinco triunfos, y, lo más importante, el jinete la conoce a la perfección. La conexión entre la yunta podría resultar clave para obtener una victoria histórica.